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§ NG.kz
Наши автобусы ездят на все 100...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге за проезд - это много, считают пассажиры. 100 тенге за проезд - это мало, говорят перевозчики. Есть ли золотая середина в этом вопросе и чего ожидать костанайцам от повышения цены, попытались выяснить корреспонденты «НГ».
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§ КГСПС
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.02.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Разве у перевозчиков есть претензии?

Но они же хотят компенсировать рост цен на топливо и запчасти повышением платы за проезд. Это не претензии?
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Бывалый
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
8 кругов за смену

Да ты большой оптимист.
За смену дай бог 4 сделать...
Я уже как-то считал: чтобы новый автобус себя окупил за 10 лет эксплуатации при цене билета 90 тенге - он за смену должен перевозить 900 пассажиров.
Т.е. он должен целый день ездить битком.
Такое только в Астане наблюдаю...
Поэтому тут автобусы и новые катаются...

§ elektron
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.02.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ну а почему нет, Костанай не Астана :-P да и всё грубо говоря.
Ну или задача от обратного ;-)
1- Ну или задача на решение. Условие: население более 200.000, возьмём четверть, т.е. 50.000 использующих автобусный транспорт, как транспорт передвижения , умножаем на 2, так как как минимум в два кона ;-) 100.000 умножаем на 100 теньге, получаем 10.000.000 в день. Умножаем на 30 дней = 300.000.000 в месяц.
2- Ну и за минусом ЗП. Тех.обсл. и сервиса, офисный планктон и организация, ну и финансирование автопарка. Нужно вычислить, пардон расчитать 2-ое, с учётом колличества персонала, автобусов и тд. И тп.

[Исправлено: elektron, 01.02.2018 - 18:41]
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Хохол
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
автобусник из СССР:
отказаться от МАНов, МЕРСЕДЕСов и посадить народ на ПАЗики, КУРГАНцы, КУБАНцы.

Ага , был у меня Уазик буханка , тож думал что запчасти копеешные , потому как Россия рядом и машина как бы топором сделана и ни чего сложного в ней нет . Оказалось что на бусы Фольцвагены и Мэрсы запчасти в разы дешевле . Говорить при этом где комфортнее и экономичнее наверное не надо ?

§ Добринцофф
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5761
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.02.18 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
.я же езжу три раза в год на гавайи, какие вообще проблемы
в повышении до сто тенге, можно и пятьсот пойдет.
примерно так звучит то что ты озвучиваешь.

Вот только не надо свой пьяный бред мне приписывать.
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§ Серый волк
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9386
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.02.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментировать тупых платных кроликов лёгкого поведения смысла конечно нет.
:lol:
Все их какашки форумные набросаны только для одного. Заболтать тему.

А в реальности
Прараграф первый: в стране с 15 года судествуют возможности обеспечивать социально значимые маршруты!
Лучше поздно, чем никогда, но до жуликов не дошло.

Параграф второй: Жульё и мошенники попутали карманы и субсидировали закупку жоповозок для своих любимых задниц за 23 лимона, вместо общественного транспорта. Который ихними прешдшественниками был начисто разворован, а полуживые транспортники частные трясутся с взятками за право попасть на тендер в гнездилища жуликов. От этих взяток тариф не дешевле становится. У них никаких проблемм не возникало по поводу закупок и субсидирования самого дорогого японского автопрома для своих задов.

Параграф третий. Если есть прециндент, когда прокуратура носом тыкает жуликов, показывая на то, что государство рекомендует социально значимые содержать и это НУЖНО, то прокуратура должна везде работать по одним стандартам.
Иначе это лоббирование жуликов. И если прокуроры не принуждают к порядку и соблюдению человеческих норм, то таких прокуроров нужно менять.

Параграф четвёртый. К совести жуликов бесполезно обращаться. У них её нет. Абсолютно! И нет никаких предпосылок к её вдруг проявлению. Только законы и и их контроль позволит вместо жоповозок для жуликов делать субсидии для общественного транспорта своей страны.

Р.S. Очень не люблю жуликов. И очень уважаю Абая Кунанбаева. Настоящего и мудрого человека.
:lol: :lol:
Он очень много строк написал подходящих к правильным определениям.
Реально свой человек!

[Исправлено: Серый волк, 01.02.2018 - 22:03]
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