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§ NG.kz
Куда пропали местные телеканалы и радио
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31341
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня днем включил телевизор и не один канал не работал. Было вот так как видите на фото и на каждом канале.Также хотел радио послушать тоже не работал не один канал.Кто в курсе что там случилось.
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Аноним
Re: Куда пропали местные телеканалы и радио




Отправлено: 01.02.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настройщик тарелок:
Такого по Костанаю нету

Конечно, нету. Но IPTV рулит! :-P
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