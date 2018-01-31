NG.kz Куда пропали местные телеканалы и радио



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31341

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:28 Сегодня днем включил телевизор и не один канал не работал. Было вот так как видите на фото и на каждом канале.Также хотел радио послушать тоже не работал не один канал.Кто в курсе что там случилось.

Читать новость



