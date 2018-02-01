63 Re: Наши автобусы ездят на все 100... #38







Отправлено: - 13:44 Цитата: автобусник из СССР:

Нужно рук - лям автобусных предприятий отказаться от МАНов, МЕРСЕДЕСов и посадить народ на ПАЗики, КУРГАНцы, КУБАНцы. На них запчасти и обслуживание дешевле.И обществу будет приятно ездить за дёшево. Особенно зимой в тесноте,но тепло. Лижбы место в этом ПАЗике хватило,не пришлось а может выплясывая стоя на остановке ждать следующего. Где может повезёт. ЗАБЫЛИ такой сервис?СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Нужно рук - лям автобусных предприятий отказаться от МАНов, МЕРСЕДЕСов и посадить народ на ПАЗики, КУРГАНцы, КУБАНцы. На них запчасти и обслуживание дешевле.И обществу будет приятно ездить за дёшево. Особенно зимой в тесноте,но тепло. Лижбы место в этом ПАЗике хватило,не пришлось а может выплясывая стоя на остановке ждать следующего. Где может повезёт. ЗАБЫЛИ такой сервис?СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Уважаемый, который из СССР! В эпоху СССР по городу курсировали Икарусы, Лиазы, Лазы и тролейбусы. Да зачастую в автобус было не протолкнутся, так и заводы и фабрики работали, а потом стоимость проезда была всего 5 коп. Оплата была абонементами а не водителю.

"Да какая там модернизация? - удивился Бойченко. - Мы посчитали, что для нормального существования нам необходимо повысить цену до 125-130 тенге. А 100 тенге хватит только на то, чтобы сводить концы с концами."

А мы вот посчитали, что населению для нормального существования нужна зарплата не менее 200000 тенге, тогда можно и платить за проезд 125-130 тенге. Негоже считать деньги в чужом кошельке конечно, но у г Бойченко наверное зарплата поболее.

Самое интересное, что аргументы у коммунальщиков и транспортников одинаковые, только вот у населения кошелёк не бездонный!