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§ NG.kz
Наши автобусы ездят на все 100...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31341
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге за проезд - это много, считают пассажиры. 100 тенге за проезд - это мало, говорят перевозчики. Есть ли золотая середина в этом вопросе и чего ожидать костанайцам от повышения цены, попытались выяснить корреспонденты «НГ».
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§ Trueman4400
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.02.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генпрокуратура выявила ряд проблемных вопросов в автотранспортной отрасли: недостаточное правовое регулирование, отсутствие программного документа и единой практики применения налогового администрирования. Статья в НГ от 27 января 2018, 15:44
По этому поводу это единственная статья, где представлен весь спектр мнений. А если еще и почитать ранее опубликованные статьи здесь же, так и понятно почему все так.
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Карточник
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно ввести электронную систему оплаты по карточкам. Будет видно какой у них доход, куда тратят деньги. Программа Цифровой Казахстан

* yudjin
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5065
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Походите несколько месяцев ножками -

главное шо б вы в астане на показ иностранцам свою ж...у возили в тёплых сидушках, купленных за бюджетные деньги... а мы то походим... не привыкать.
А руководство города в очередной раз опозорилось, проявив свою низкую состоятельность в решении вопроса с общественным транспортом... ведь тут надо думать про маршруты, про тарифы, про абонементы, про современные ЦИФРовые (как это нынче в тренде) системы оплаты... а это им неинтересно, пока под задом многомиллионный членовоз и нет личных интересов. Они привыкли плясать от перевозчиков, которые привыкли диктовать свои условия, но есть третья сторона - пассажиры, содержащие и первых и вторых... но с ними привыкли не считаться, не обсуждать маршруты и тарифы...

[Исправлено: yudjin, 01.02.2018 - 12:58]
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Аза
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понимаю из за чего такой хайвай?! Я сама студент, у меня в группе 22 человека, 3 тока учатся на бюджетной основе, остальные на платной. Сумма оплаты довольно таки приличная и с каждым годом увеличивается. Но тем не менее деньги есть чтобы все оплатить! Так почему же тогда не найдётся 20 тенге дополнительных, чтобы ездить в комфорте а не идти пешком?!

автобусник из СССР
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно рук - лям автобусных предприятий отказаться от МАНов, МЕРСЕДЕСов и посадить народ на ПАЗики, КУРГАНцы, КУБАНцы. На них запчасти и обслуживание дешевле.И обществу будет приятно ездить за дёшево. Особенно зимой в тесноте,но тепло. Лижбы место в этом ПАЗике хватило,не пришлось а может выплясывая стоя на остановке ждать следующего. Где может повезёт. ЗАБЫЛИ такой сервис?СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! :-P

пэтриот
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге нормально , лишь бы возили как положено. В принципе все хотят жить хорошо. Хотите дешевле - ,,дамасик,, самое то , один-два раза прокатитесь - сами попросите повысить цену . В принципе Костанаю грех жаловаться , в других мечтах ситуация аховая.
Не такая уж великая сумма чтобы поспать лишних полчаса которые вы потратите на прогрев машины и ,,танцы с бубном,, вокруг машины в морозы. Своя машина в любом случае дороже .

Мазай
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и всегда...все дела за счет обычных людей путем уменьшения покупательской способности и увеличения аппетита чинюков...так и будет все время...до грани...или простой народ вымрет или повтор 1917года....одно из двух...жадность вещь неконтролируемо прогрессивная!

Бывалый
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
автобусник из СССР:
ПАЗики, КУРГАНцы, КУБАНцы. На них запчасти и обслуживание дешевле

День езжу - неделю ремонтируюсь.
Много ты на них заработаешь, ага...

63
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
автобусник из СССР:
Нужно рук - лям автобусных предприятий отказаться от МАНов, МЕРСЕДЕСов и посадить народ на ПАЗики, КУРГАНцы, КУБАНцы. На них запчасти и обслуживание дешевле.И обществу будет приятно ездить за дёшево. Особенно зимой в тесноте,но тепло. Лижбы место в этом ПАЗике хватило,не пришлось а может выплясывая стоя на остановке ждать следующего. Где может повезёт. ЗАБЫЛИ такой сервис?СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! :-P

Уважаемый, который из СССР! В эпоху СССР по городу курсировали Икарусы, Лиазы, Лазы и тролейбусы. Да зачастую в автобус было не протолкнутся, так и заводы и фабрики работали, а потом стоимость проезда была всего 5 коп. Оплата была абонементами а не водителю.
"Да какая там модернизация? - удивился Бойченко. - Мы посчитали, что для нормального существования нам необходимо повысить цену до 125-130 тенге. А 100 тенге хватит только на то, чтобы сводить концы с концами."
А мы вот посчитали, что населению для нормального существования нужна зарплата не менее 200000 тенге, тогда можно и платить за проезд 125-130 тенге. Негоже считать деньги в чужом кошельке конечно, но у г Бойченко наверное зарплата поболее.
Самое интересное, что аргументы у коммунальщиков и транспортников одинаковые, только вот у населения кошелёк не бездонный!

Владимир
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многого хотят эти господа, хлеба с маслом и икрой. С длиной их маршрутов им выгодно работать за 60 тенге. Пусть умерят свои аппетиты.
Прошлым летом немало людей пользовалось велосипедами. А таким макаром летом совсем пустые будут ходить, с пенсионерами.

48
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аза:
Я не понимаю из за чего такой хайвай?! Я сама студент, у меня в группе 22 человека, 3 тока учатся на бюджетной основе, остальные на платной. Сумма оплаты довольно таки приличная и с каждым годом увеличивается. Но тем не менее деньги есть чтобы все оплатить! Так почему же тогда не найдётся 20 тенге дополнительных, чтобы ездить в комфорте а не идти пешком?!

А Вы у папы с мамой спросите. Думаю они за Вас платят или Вы ?
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