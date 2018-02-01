/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Грация и Сила!»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Грация и Сила!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31341
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
Читать статью

гость
Re: «Грация и Сила!»




Отправлено: 01.02.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль что не считали смс с российских сотовых их очень много проголосовало!!!

Кыся
Re: «Грация и Сила!»




Отправлено: 01.02.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это действительно Сила!!! А не ваши мышцы, выросшие на «правильном» питании :lol:

§ лимон
Re: «Грация и Сила!»
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.02.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну хоть не инструктор :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 177
Пользователей: 0
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх