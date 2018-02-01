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§ NG.kz
За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31341
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
35-летний гражданин А. 23 января, находясь дома и будучи пьяным, после полуночи проявил неуважение к людям, проживающим вместе с ним. Дело рассмотрел Лисаковский городской суд.
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ХХХ
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если теща не прописана там? И мужчина так бурно весело прощался с тещей чтоб она шла домой во свояси? А она так отблагодарила его.

Народный контроль
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
находясь дома и будучи пьяным,
Алкоголизм хронический — заболевание, характеризующееся совокупностью психических и соматических расстройств, возникших в результате систематического злоупотребления алкоголем.

Мазай
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти тещи....

доктор врач
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Алкоголизм хронический — заболевание, характеризующееся совокупностью психических и соматических расстройств, возникших в результате систематического злоупотребления алкоголем.


выписку свою с диагнозом посмотрела?
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