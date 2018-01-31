/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 698 из 699«1...696697698699»
Куратор темы: drakon
Кванза.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кванза .:
один из них П...в Анатолий Петрович . Восстанови фамилию если такой знаток , уж постарайся .

Однако никто из , так называемых " бывалых " так и не вспомнил фамилию Перевёртова Анатолия Петровича , 1952 г.р. погибшего в сбитом Ан12 , в Анголе , ноябрь 1985 года . Кстати , за весь конфликт , потери составили около 50 человек , и нет там никаких рот , дивизий и прочего . Светлая им память , лётчикам , техникам , военным советникам .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
усть в другом месте тяфкают
В общем то правильно , но тема утонет , не будет драйва , останетесь с " ваще " и прочими , ну и постепенно погрязните в хвастовстве и лжи . А может я и не прав .

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
но тема утонет , не будет драйва

Драйв "нездоровый" какой то. Дракошу беречь нужно :-P А то точно "тема утонет" 8-)
Для таких разборок (если это так ещё назвать можно) есть другие места.
И не нужно забывать, всё то что красным тёрто. Драг читал. Можно же вести себя и с драйвом по человечески ;-)
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
всё то что красным тёрто. Драг читал.

Оно и для того и писалось , что б читал , с моей стороны ничего незаконного не было .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время , перевалило за 23 по местному , уже посты нерегеных , не проходят ( вчера на удивление всю ночь проходили ) - диалог не состоялся .

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Оно и для того и писалось , что б читал , с моей стороны ничего незаконного не было .

Тогда бы не красилось бы это КРАСНЫМ, логично же вроде ;-)
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
логично же вроде

Так , это подобие личной переписки ; тот кто нужно читает остальные нет . На сон грядущий , советую глянуть клип "Zinnsoldan " , группы Unheilig , на Ю тьюбе есть . Чус !

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13211
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Извини Виктор.

Принимаю,Бакчан...
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Спасибо,узнал мнение Народа-о себе.

Дракош, Вы не поняли. Из комментариев видно же, к кому это относится. Вы бы стирали их, и вопросов бы не возникало.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Из комментариев видно же, к кому это относится. Вы бы стирали их, и вопросов бы не возникало.
стирайте всех, кто брешет про Анголу. Достоверно известно, что кубинцы послали 8 спецназбатальонов. И все они остались там. Наша цифра до сих пор засекречена. Вайпер пишет всего про 50 погибших с нашей стороны.((((((( Мы на штабных маневрах в округах давим в 5 раз больше. 2 процента допускается.

;-)
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 10:58
Комментарий удален модератором.

Кванза .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вайпер пишет
Где пишет ?
Цитата:
Все просто:
Мы на штабных маневрах в округах давим в 5 раз больше. 2 процента допускается.

В интернет округах , всё допускается .

Кванза .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
кубинцы
так то они , ты то к ним каким боком ? опять определённые ушки торчат

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 13:37
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у тебя вайпер уши даже не торчат, а увеличились в сто раз.
акцент выдает.
как обычно два слова напишешь и думаешь все прочитали твои мысли.
разговаривать обычным нормальным языком не умеешь.
и вот это в частности:
Все просто:
Вайпер пишет
Где пишет ?
Ответить Новый топик
Страница 698 из 699«1...696697698699»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 0
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх