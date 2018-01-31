Цитата: Все просто:

Из комментариев видно же, к кому это относится. Вы бы стирали их, и вопросов бы не возникало.

стирайте всех, кто брешет про Анголу. Достоверно известно, что кубинцы послали 8 спецназбатальонов. И все они остались там. Наша цифра до сих пор засекречена. Вайпер пишет всего про 50 погибших с нашей стороны.((((((( Мы на штабных маневрах в округах давим в 5 раз больше. 2 процента допускается.