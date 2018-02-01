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§ NG.kz
Наши автобусы ездят на все 100...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге за проезд - это много, считают пассажиры. 100 тенге за проезд - это мало, говорят перевозчики. Есть ли золотая середина в этом вопросе и чего ожидать костанайцам от повышения цены, попытались выяснить корреспонденты «НГ».
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Гость
Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 00:14
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§ Серый волк
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.02.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую большую статью создали.
А весь ответ на неё кроется в одной незаметной фотографии.
Причём это фото в самой статье находится.

На фото кроме автобуса и пёстрых ларьков из прошого можно заметить жуткие рогатины обкромсанных тополей вдоль улицы.
Граждане акиматчики регулярно находят возможности осваивать деньги на кромсании зелёного некогда города. Это очень выгодное занятие, сколько там аким озвучил улиц в городе? Наверное помнит, что можно обкромсать за год?
А вот на работу по организации общественного транспорта они деньги находить не умеют.
Точнее не умеют осваивать. По этой причине и рекорд стоимости намечается, больше чем в Алматы с её расстояниями, пробками и горным рельефом сильно влияющим на расход топлива.
И примерно равным стоимости проезда в мегаполисах, если их правильно эксплуатировать.

Приводил уже примеры, когда Проехать всю Москву можно дешевле.
С метро на МЦК пересадка 90 минут бесплатная, 35 рублей списанных с карты при первом проходе обеспечат две поездки через все административные округа огромного мегаполиса. Кроме того при безналичном зачислении на единую транспортную карту идут и бонусы и кэшбэк одновременно, что делает каждую из этих поездок дешевле 16 рублей.
Проезд метро+автобус будет чуть дороже, но качество этих услуг несоизмеримо с чадящими руинами, как и расстояния маршрутов.

Вот пример из сибирского мегаполиса, где есть метро, троллейбус, трамвай и автобус, электропоезда и теплоходы летом.
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/novosibirsk/publications/948

Нужно ещё учитывать, что уровень и качество жизни в Новосибирске намного выше Костаная. Качество транспорта лучше в разы.
Город вполне наполнен культурной жизнью (наша тургруппа в этом году после Камчатки посетившая Новосибирск уезжать не хотела из города, настолько там пришлось всё по душе)
А цены на продукты намного ниже.

:lol:
Очередной шах и мат способности акимата работать. Очередной и рекордный.

И я вообще не вижу причин у горожан сидеть Костанае, где проблемы с любым транспортом, где почти умерщлены аэропорт и вокзал и уезжать далеко нужно с Челябинска, где цены на ярмарках уличной распродажи часто выше московских супермаркетов. Где низкокачественный транспорт и столь же низкокачественная жизнь. Отсутствие всякой культуры почти полное, некачественное образование и невозможность без взятки попасть в детсад. И вообще коррупция несусветная кругом.
Как любит высказываться астанинский гость нашего форума бывалый в отношении любых депрессивных населенных пунктов, нечего жить в таких местах. Нужно вахтовым методом. :lol:
Может быть уже пора подумать. А то мешаете работникам акимата пилить деревья и ездить по улицам. :lol:
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Гость
Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 01.02.18 - 01:21
Комментарий проходит проверку.

§ Серый волк
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.02.18 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоимость проезда на городском транспорте по РК в таблице статьи видна прекрасно.
Могу привести ещё стоимость в окружающих городах дневной доступности.
Уровень сравнения стоимости проезда Костаная скорее нужно брать ближе к райцентрам, учитывая безработицу и низкий уровень жизни.

Но сначала города.

Екатеринбург. Стоимость проезда в общественном транспорте 28 рублей. Кстати, местные перевозчики просили повысить до 32 рублей. Им отказали.

Нижний Новгород
Здесь проезд на наземном общественном транспорте пока еще 20 рублей. Жетон на метро столько же.

Уфа
Электротранспорт троллейбус или трамвай строит 20 рублей, а на автобусе – 25 рублей.

Кемерово
В столице Кузбасса проезд в троллейбусе, трамвае и автобусе составляет 16 рублей.

Барнаул
Проезд в трамваях и троллейбусах наличными здесь стоит 18 рублей и 19 рублей. В автобусах – 20 рублей. Обладателям транспортных карт предусмотрена скидка в 1 рубль.

Курган соседний
https://kikonline.ru/2017/10/31/v-kurgane-podorozhaet-proezd-na-obshhestvennom-transporte/
23 рубля.
Транспортными картами, благодаря которым пассажиры получают реальную экономию, дешевле: при пополнении карты на 200 рублей вам предоставляется 10 поездок (цена билета – 20 рублей), на 500 рублей – 26 поездок (билет – 19 рублей), полторы тысячи – 100 поездок (билет – 15 рублей). Правда, последнее было заявлено акцией.

Подробнее о картах. Оборудование требует обслуживания, и его нужно закупать. При этом доходы транспортников становятся исключительно белыми и все налоги с перевозок попадают в бюджеты городов. Другое дело как их тратят.
Вы уверены, что это пойдет на пользу? А не на очередной вояж акиматских сверхдорогих гранитных бордюрин на фурах через всю страну?
Стоимость уходящая с одной поездки на обслуживание является лакмусовоай бумажкой коррупции в городах. Очень точный оказался механизм :-) Нечестные дельцы не пропускают соблазн запустить лапу в эту часть кошелька, закупить подороже и снять за электронные услуги как можно больше через подставные фирмы. В приличных местах транспортникам недоходит рубль или около того. Но сам проезд по карте везде дешевле для пассажира. Это ко всему прочему очень удобно. Не нужно доставать и считать и получать сдачу и можно комбинировать пересадки со скидками и даже в музеи ходить по транспортной карте как оказалось намного удобнее даже музеям и театрам! У них поток вырос по цене поездки, а у людей культурный уровень!

Но как понимаем при этих чиновниках ничего подобного нам не грозит. Кроме перспективы в подобающем системе окружении пользоваться сомнительным транспортом за стольник и выше в перспективе.
:lol: :lol:
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