Серый волк Re: Наши автобусы ездят на все 100... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9381

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:50 Такую большую статью создали.

А весь ответ на неё кроется в одной незаметной фотографии.

Причём это фото в самой статье находится.



На фото кроме автобуса и пёстрых ларьков из прошого можно заметить жуткие рогатины обкромсанных тополей вдоль улицы.

Граждане акиматчики регулярно находят возможности осваивать деньги на кромсании зелёного некогда города. Это очень выгодное занятие, сколько там аким озвучил улиц в городе? Наверное помнит, что можно обкромсать за год?

А вот на работу по организации общественного транспорта они деньги находить не умеют.

Точнее не умеют осваивать. По этой причине и рекорд стоимости намечается, больше чем в Алматы с её расстояниями, пробками и горным рельефом сильно влияющим на расход топлива.

И примерно равным стоимости проезда в мегаполисах, если их правильно эксплуатировать.



Приводил уже примеры, когда Проехать всю Москву можно дешевле.

С метро на МЦК пересадка 90 минут бесплатная, 35 рублей списанных с карты при первом проходе обеспечат две поездки через все административные округа огромного мегаполиса. Кроме того при безналичном зачислении на единую транспортную карту идут и бонусы и кэшбэк одновременно, что делает каждую из этих поездок дешевле 16 рублей.

Проезд метро+автобус будет чуть дороже, но качество этих услуг несоизмеримо с чадящими руинами, как и расстояния маршрутов.



Вот пример из сибирского мегаполиса, где есть метро, троллейбус, трамвай и автобус, электропоезда и теплоходы летом.

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/novosibirsk/publications/948



Нужно ещё учитывать, что уровень и качество жизни в Новосибирске намного выше Костаная. Качество транспорта лучше в разы.

Город вполне наполнен культурной жизнью (наша тургруппа в этом году после Камчатки посетившая Новосибирск уезжать не хотела из города, настолько там пришлось всё по душе)

А цены на продукты намного ниже.





Очередной шах и мат способности акимата работать. Очередной и рекордный.



И я вообще не вижу причин у горожан сидеть Костанае, где проблемы с любым транспортом, где почти умерщлены аэропорт и вокзал и уезжать далеко нужно с Челябинска, где цены на ярмарках уличной распродажи часто выше московских супермаркетов. Где низкокачественный транспорт и столь же низкокачественная жизнь. Отсутствие всякой культуры почти полное, некачественное образование и невозможность без взятки попасть в детсад. И вообще коррупция несусветная кругом.

Как любит высказываться астанинский гость нашего форума бывалый в отношении любых депрессивных населенных пунктов, нечего жить в таких местах. Нужно вахтовым методом.

Может быть уже пора подумать. А то мешаете работникам акимата пилить деревья и ездить по улицам.