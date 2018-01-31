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§ NG.kz
Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ требуют депутаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутатский запрос фракции "Ак жола" на имя премьер-министра Бахытжана Сагинтаева озвучила 31 декабря на пленарном заседании Мажилиса Дания Еспаева.
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читатель
Re: Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ...




Отправлено: 31.01.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где же такие баллоны красивые продаются

§ Медный
Re: Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1706
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.02.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:

на заводе-изготовителе
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