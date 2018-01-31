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≡ «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вторая отчетная встреча акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА с населением прошла сегодня в микрорайоне Костанай-2. Он отметил, что в прошлом году на аналогичной встрече были заданы 16 вопросов, 5 из них решили на месте и 11 передали для рассмотрения в отделы акимата.
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§ Серый волк
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.01.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда присылают похвалебных нурлыкунов?
Все очень просто. Можете сами разыскать вбив в поисковик фамилию и имя. 5 минут не зря. Очень, очень интересно!
В плане русского языка особенно развлекательно! :-)
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362
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

вы то поняли о чем там написано, зачем до всякой буквы докапываться? так ее или его меня и вас учили в соловецкой - советской школе, одну школу институт заканчивали, зачем нам дорогой товарищ, друг друга позорить, позорить советскую школу?

§ yudjin
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Я лучше как вы во дворе что-нибудь ,,сварганю,, типа как у вас под Новый Год .

Ну-ну, давай варганщик… ёлка, гирлянды на деревьях и горка в феврале будут креативно смотреться…дерзай, потом покажешь... но как правило у таких дальше «ой, бай, какие молодцы» , дальше не получается… как грится… 3,14..ть - это не на морозе провода скручивать.

Цитата:
Бывалый:
Вот честно: жил бы в кустанае

если бы да ка бы, то у вчкбаевой выросли бы усы..а пока токо пивное брюхо ;-)
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§ Рудничанин
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 31.01.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый зачуханный район города!!! А Туктушева и ее похвала мне понятна:
1. Туктушева живет не в Костанае - 2, а в Северо-Западном районе, вблизи от ул. Гагарина (там все ОК).
2. Она - ЗАВУЧ 122-й школы.
Этим все сказано.
А я реально там жил на ул. Мирная и там грязь непролазная, из автобусов только 10 исправно ходит, а 8 не дождешься, так еще и по кольцевой схеме в позднее время не ходит.
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шутка юмора
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...




Отправлено: 31.01.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я жил в тех домах в те годы, когда ты пешком под столом с соской во рту топал в теплой благоустроенной квартире в своем 9-м микре...

Хех, а я то думал, что в районе пивзавода! :lol:

§ Серый волк
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.01.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Туктушева живет не в Костанае - 2, а в Северо-Западном районе, вблизи от ул. Гагарина (там все ОК).
... она ЗАВУЧ 122-й школы.

С акиматом всё предельно понятно! Осталось только производивших в зале аплодисменты опознать! :lol:
Вообще на сайте 122 школы отдела образования акимата
https://kstschool122.jimdo.com/
она числится "Руководитель МО русского языка"
Что на сайте во многих местах заметно по качеству Русского языка.

Ссылку на её страничку на сайте дать не могу, форум не выдержит кривой адресации страниц того сайта в виде ссылок.
Жмите на главной странице сайта школы, кнопку с грамматической ошибкой
И крутите вниз. Там найдете. Всё шикарно. :-x

[Исправлено: Серый волк, 31.01.2018 - 20:41]
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§ Серый волк
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.01.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще на следующих встречах акимов во Дворце пионеров можно не заморачиваться с обучением и доставкой чужих людей в галстуках для аплодисментов.
Помните советский фильм "Пограничный пес Алый". Там пограничная собака вполне успешно справлялась с такой простой задачей.

Так что можно рассадить по залу собак, которые в нужный момент речи чиновника дружно бы запускали бурные аплодисменты переходящие в овации!
Опять же в случае необходимости защиты отечества от нападения навыки собак, в отличии от сверкающих пяток чиновников, пригодятся как в фильме!
https://www.youtube.com/watch?v=fi9rDzVBopU

Нужные навыки на 49:34 - 50:20
И еще раз как эти навыки могут пригодиться при охране государственной границы на 59:08

С новым отчётным годом вас! Граждане на отчётах!

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 31.01.2018 - 21:00]
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§ Медный
Re: «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1706
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.02.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мне вот другое не понятно...
Цитата:
Аким в ответе не порадовал, сообщив, что в тех местах, где асфальта вообще никогда не было, его в ближайшие 5 лет и не будет. - Поймите, что в Костанае сейчас из 330 улиц на 140-ка нет асфальта, - сказал Жакупов. - Все эти дороги невозможно сделать даже за 5 лет. Мы можем их только отсыпать.

а аким области считает по другому
Аким области пообещал
или аким области как Секретарь Костанайского гормаслихата?
Сабж

[Исправлено: Медный, 01.02.2018 - 01:11]
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Гость
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2




Отправлено: 01.02.18 - 01:12
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