elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10458





(Полноправные пользователи) Сообщений: 768

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 Цитата: гость:

но тема утонет , не будет драйва

Драйв "нездоровый" какой то. Дракошу беречь нужно А то точно "тема утонет"

Для таких разборок (если это так ещё назвать можно) есть другие места.

И не нужно забывать, всё то что красным тёрто. Драг читал. Можно же вести себя и с драйвом по человечески