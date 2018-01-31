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§ NG.kz
Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КНБ должен быть вправе приостанавливать работу сетей и средств связи в случае кибератаки, предлагается в проекте постановления Правительства "Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности".
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§ 112
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9100
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников..
Профайл

рудничанин
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:12
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже ясно, что и обсуждать нечего))

Гость
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А-ля Сев.Корея и Китай.

рудничанин
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:47
Комментарий удален модератором.

Александр Родионович Бородач
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников..

Например тролля с ником 1,2,3, и уволить его с работы как спалившегося :lol:

рудницанин
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:54
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
не пошло лечение тебе на пользу.
кстати кто оплачивал лечение то?

На пользу чего или кого ? И зачем тебе информация об оплате ?

гость
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Тут писали , что тебя за взятки посадили , а оно вона как . Ну конечно поддерживаю , ибо всякие заходят пишут что попало , хотя бы и про взятки .

Серж
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все,Аблязова не посмотрим на ютубе...

§ Сыкымы
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 31.01.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сижу, читаю эту новость и думаю: "Ну ща тролли местные завоют..." И, опачки, Первый и Главный, как всегда "умный" тезис выдал. Так же, как одно время любили отметиться тролли на любом сайте под любой новостью: "Первый, на*!". Времена меняются, эта фраза ушла в небытие, а тролли - никогда. :-)
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