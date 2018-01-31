Сыкымы Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи... #11





(Пользователи) Сообщений: 42

Регистрация: 27.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:43 Вот сижу, читаю эту новость и думаю: "Ну ща тролли местные завоют..." И, опачки, Первый и Главный, как всегда "умный" тезис выдал. Так же, как одно время любили отметиться тролли на любом сайте под любой новостью: "Первый, на*!". Времена меняются, эта фраза ушла в небытие, а тролли - никогда.