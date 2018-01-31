Цитата: пэтриот:

Я лучше как вы во дворе что-нибудь ,,сварганю,, типа как у вас под Новый Год .

Ну-ну, давай варганщик… ёлка, гирлянды на деревьях и горка в феврале будут креативно смотреться…дерзай, потом покажешь... но как правило у таких дальше «ой, бай, какие молодцы» , дальше не получается… как грится… 3,14..ть - это не на морозе провода скручивать.



Цитата: Бывалый:

Вот честно: жил бы в кустанае

если бы да ка бы, то у вчкбаевой выросли бы усы..а пока токо пивное брюхо