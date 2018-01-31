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§ NG.kz
Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане 25 марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избирательная кампания будет проходить в 68 округах Республики Казахстан. Отдел по связям со СМИ Центральной избирательной комиссии РК назвал причинами досрочного прекращения полномочий депутатов.
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365
Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...




Отправлено: 31.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вступление в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда, вот этот пункт меня тревожит, эдак через каждые пол года будут у нас перевыборы.

Народный контроль
Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...




Отправлено: 31.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огласите пожалуйста порядок выдвижения или назначения в депутаты ,хочу выдвинут свою кандидатуру в областной маслихат от форумчан НГ!

§ yeti91
Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 562
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 31.01.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже выбрали
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§ yudjin
Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
хочу выдвинут свою кандидатуру в областной маслихат от форумчан НГ!

да хто ж тебе даст, вчкбаева? а я тебя бы поддержал... шо бы в лицо таких ... знать!
да и какая разница, вчкушка, где тебе языком молотить?... толку от тебя ни здесь ни там не будет.. а работы техничкам добавится - желчь твою белизной изводить.
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§ Серый волк
Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.01.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
уже выбрали

Неправда! Ещё принимают заявления!
На самый перспективный участок нужно подавать за городом.
Так больше шансов.
Конечная 104 автобуса.
Там сразу в главном здании объявить, что приехала записываться в депутаты. В законодательную палату!Цитата:
Народный контроль:
или назначения в депутаты ,хочу выдвинут свою кандидатуру

Желательно выписки с форума взять. Там такой колоритной личности сразу назначение сделают! :lol:
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