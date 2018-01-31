Цитата: Народный контроль:

хочу выдвинут свою кандидатуру в областной маслихат от форумчан НГ!

да хто ж тебе даст, вчкбаева? а я тебя бы поддержал... шо бы в лицо таких ... знать!

да и какая разница, вчкушка, где тебе языком молотить?... толку от тебя ни здесь ни там не будет.. а работы техничкам добавится - желчь твою белизной изводить.