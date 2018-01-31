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§ NG.kz
Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане 25 марта
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избирательная кампания будет проходить в 68 округах Республики Казахстан. Отдел по связям со СМИ Центральной избирательной комиссии РК назвал причинами досрочного прекращения полномочий депутатов.
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Re: Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в...




Отправлено: 31.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вступление в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда, вот этот пункт меня тревожит, эдак через каждые пол года будут у нас перевыборы.
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