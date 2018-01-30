Цитата: земляилюминаторэ:

В тексте сказано о жителях "спальных" районов столиц, тем более он говорит о некоторых

Ну ты прям наповал меня убил , и главное так аргументировано ! О каких некоторых ?Цитата: Меня волнует, что люди не ходят в музеи. Захарьев просто аккуратно обозначил эту проблему , потому что ему переехавшему из Кустаная в Петербург неудобно про всех поголовно говорить . А ты если такой умный , то объясни чем житель спальных районов отличается от жителя других районов города ? У них чё размер мозга другой и поэтому им ни чего не интересно ?