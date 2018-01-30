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≡ Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с костанайцами мыслями о том, как нужно понимать искусство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с костанайцами мыслями о том, как нужно понимать искусство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уроженец Костаная, известный в России режиссер, продюсер, актер и сценарист Валерий ЗАХАРЬЕВ каждый год откладывает рабочие дела и приезжает на родину, чтобы навестить живущую здесь маму и повидаться с земляками.
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Хохол
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 31.01.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
земляилюминаторэ:
В тексте сказано о жителях "спальных" районов столиц, тем более он говорит о некоторых

Ну ты прям наповал меня убил , и главное так аргументировано ! О каких некоторых ?Цитата:
Меня волнует, что люди не ходят в музеи.
Захарьев просто аккуратно обозначил эту проблему , потому что ему переехавшему из Кустаная в Петербург неудобно про всех поголовно говорить . А ты если такой умный , то объясни чем житель спальных районов отличается от жителя других районов города ? У них чё размер мозга другой и поэтому им ни чего не интересно ?

...
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 31.01.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А кому этот музей потом будет нужен и кто в него будет ходить , им по барабану .


лучше бы молчал чем говорит.
все понять этого не можешь.

кумир
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 31.01.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Слушайте Сурганову, Шевчука. Без этих характеров Питер себе представить невозможно.


а Что Шнурова Сергея не упомянул ?

Хохол
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 31.01.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
лучше бы молчал чем говорит.
все понять этого не можешь.

Ну говори ты , кто ж тебе мешает ? Мысли по поводу прочитанного каки есть ? Давно ли сам ходил по музеям ? Или ты житель спальных районов и поэтому тебе ходить по музеям не обязательно ? Ток я думаю единственное на что ты способен , эт ходить постоянно за кем то по пятам и выкрикивать скудоумные фразы .

236
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 31.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А ты если такой умный , то объясни чем житель спальных районов отличается от жителя других районов города ?

К примеру я житель спального района, ранее до 1986 года жил в деревне, по мне как то барибер, кто нарисовал картину и как, сколько смотрел картин, даже в эрмитаже, до качество фотоснимка редко какие картины дотягивают, мне кажется эти нарисованные картины на любителя, сейчас техника поднялась на такой уровень, что возможно этот вид искусства потихоньку отомрет, а любят такие картины те кто сам пытался рисовать в детстве, но их очень мало, по залу же видно сколько народа пришло, и это тех кого могли собрать.

Саймен
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 31.01.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю какие они интеллигенты, меня постоянно удивляет, человек идет на мероприятие, не уж то нельзя одеться по приличнее, а то вид у некоторых, какой то бомжеваты, меня бы жена в таком виде из дома не выпустила на такие мероприятия.

§ 112
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
земляилюминаторэ:
психологическая зависимость как у "112" или

Хех..
По моему это ты зависим от своих постоянных новых ников, постоянно делая какие то заечьи ходы, чтоб меньше вычислили кто ты, и бегаешь под разными никами и ноешь..
По сути по теме что хотел сказать то?
Опять тему обо мне завел?
Я уже в сто пятцотый раз повторяю, если тебе это интересно, создай соответствующую ветку безо всякого троллизма по тематике..
Профайл

андрей
Re: Заслуженный артист России Валерий Захарьев поделился с...




Отправлено: 31.01.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно вопросы есть , как он определяет с какого района , спального не спального , люди ходят в музеи .Во вторых флэшка .... Думаю наши художники куда больше расскажут про Ван Гога . А по поводу культуры населения , кто мешал привести тех же питерцев Алису Фрейдлих ,Олега Басилашвили , в те годы когда им позволял возраст и здоровье . По моему Караченцев последний приезжал к нам с творческим концертом лет 10-12 назад . Для этого ведь не нужны сверхзвуковые установки , большие залы , да и гонорары у них куда меньше чем у Шнурова . А по дороге к маме , не стоит учить нас культуре и как стоит понимать искусство . Мама это святое
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