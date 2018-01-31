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§ NG.kz
Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские металлурги потеряли 25,2 миллиарда рублей из-за льготных поставок казахстанской продукции на российский рынок. «25,2 миллиарда рублей — прямые потери металлургов из-за резкого падения цен на российском рынке вследствие роста субсидируемых поставок.
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Народный контроль
Re: Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана.




Отправлено: 31.01.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как в Казахстан зерно по демпинговым ценам отгружать так это нормально? Таёжный союз это утопия!

§ 112
Re: Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана.
112


(Пользователи)
Сообщений: 9084
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять чешут, то сахар для народишка в КЗ дешевый, то теперь железо и все что из него делают..
Профайл

Иолис
Re: Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана.




Отправлено: 31.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый "Народный контроль" не путайте теплое с мягким. Пшеницу завозят для того, чтобы под видом казахстанского зерна продать в Турцию и Египет, куда россиянской пшенице путь заказан.
Прибыль сиюмитнутная, а то что добьют остатки колхозов, так это волосатая рука рынка.

Золотой человек
Re: Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана.




Отправлено: 31.01.18 - 12:44
Комментарий удален модератором.

Костанай
Re: Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана.




Отправлено: 31.01.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта вообще достоверная информация, ещё печатают как статью. :lol:

Геолис
Re: Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана.




Отправлено: 31.01.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иолис ты сам статью с цифрами придумал?
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