Иолис Re: Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана. #3







Отправлено: - 12:16 Уважаемый "Народный контроль" не путайте теплое с мягким. Пшеницу завозят для того, чтобы под видом казахстанского зерна продать в Турцию и Египет, куда россиянской пшенице путь заказан.

Прибыль сиюмитнутная, а то что добьют остатки колхозов, так это волосатая рука рынка.