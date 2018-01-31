Робин Гуд Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту #8







Отправлено: - 12:39 А в нашем доме живет должник,который ,я вам скажу,ездит на крутой машине, одевается в шикарные вещи,и ,кстати,квартира у него четырехкомнатная, должен КТЭКу 500 000.Когда вывешивают долги,то он постоянно должен эту сумму на протяжении лет трех-четырех.И с него никто не спрашивает что ли?К стати,наш дом находится в районе "Дома печати ".Так кто не работает?Контролер,к чьему участку относится наш дом?Или абонентский отдел,кто знает про долг и молчит?А тут попробуй не заплати один месяц,так они тебе весь мозг вынесут.Кто везет,на том и возят.Безобразие !!!