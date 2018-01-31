/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не грози КТЭК, доказывая свою правоту		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Не грози КТЭК, доказывая свою правоту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прислали факсом работодателю список сотрудников нашей организации, «имеющих задолженность на 26.01.2018г.» В том списке на удивление оказался и я. Поскольку должником никогда не был, удивился сильно, хоть и сумма немногим более 6 тысяч. Согласитесь, ощущение не из приятных, когда выставляют виноватым на всеобщее обозрение.
Читать новость

Serg
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подать в суд за клевету. Тк месяц не закончился а ты уже без письменного уведомления тебя. они предоставили 3им лицам информацию о том что ты злостный неплательщик.

гена
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и в нашу контору то же прислали списки ,типа злостных не плательщиков,безобразие!на каком основании?!вообщем так дело не осталю,обращаться буду в прокуратуру,КТЭК ответит за такое ...

Народный контроль
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите договор. Раздел оплаты,возможно там собака порылась! Если оплата за товар прошла после даты указанной в договоре , вы будете признанны должником! К примеру если ваша оплата даже с переплатой прошла 6 числа текущего месяца а вы должны были оплатить до 5 вы будете числится в должниках.

тырц-пырц
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый монополист сам себе кассир, закон и контроль. Повсеместно великая компьютеризация, цифровизация, а жить проще не становится. Завтра ПКСК (тьфу-тьфу-тьфу) накатает телегу, что мол, надо бы вперед оплату произвести ("Керосинка буду покупать"). Где все эти институты, воспетые на передовицах СМИ? Почему остались в стороне упомянутые правоохранительные органы? Почему потребитель, исправно оплачивающий все комуслуги, должен доказывать свою правоту? Тема интересная, действительно, куда в подобных ситуациях обращаться?

Костанаец
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ ты не туда обращался. Надо было идти в антимонопольное Агентство.

Народный контроль
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
Почему потребитель, исправно оплачивающий все комуслуги, должен доказывать свою правоту?

Живи согласно ДОГОВОРУ между потребителем и УСЛУГОДАТЕЛЕМ,и будет тебе счастье! Есть ещё сайт КТЭК обращайтесь на прямую к руководству с жалобой! Есть электронная почта. Мою ссылку не пропускают.

Народный контроль
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
Надо было идти в антимонопольное Агентство.

Гражданин товарищ барин! Объясните мне, какая связь между АРЕМ и долгом потребителя? Если пытаетесь давать советы, думайте прежде чем нажимать на клаву!

Робин Гуд
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в нашем доме живет должник,который ,я вам скажу,ездит на крутой машине, одевается в шикарные вещи,и ,кстати,квартира у него четырехкомнатная, должен КТЭКу 500 000.Когда вывешивают долги,то он постоянно должен эту сумму на протяжении лет трех-четырех.И с него никто не спрашивает что ли?К стати,наш дом находится в районе "Дома печати ".Так кто не работает?Контролер,к чьему участку относится наш дом?Или абонентский отдел,кто знает про долг и молчит?А тут попробуй не заплати один месяц,так они тебе весь мозг вынесут.Кто везет,на том и возят.Безобразие !!!

Золотой человек
Re: Не грози КТЭК, доказывая свою правоту




Отправлено: 31.01.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди, а почему вы боитесь ИХ ????? Соберитесь все, кого что то не устраивает , перегородите Бородина напротив КТЭК , плакаты, лозунги, телевидение. помните как с земельными законами, если на местном уровне не могут решить вопрос с этими кровопийцами!!! А на кухне трепаться мы все горазды !!!

[Исправлено: Gljuk, 31.01.2018 - 12:57]
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 1
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх