Народный контроль Re: Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с... #4







Отправлено: - 12:46 Цитата: dandiv:

непонятно чего тянули с прохождением?

Всё та же "русское авось"!



Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

ТТС как-то бог послал рейс в Челябинск;

На трассу ТТС взгромоздясь,

Прокатится было совсем уж собралась,

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Плутовка к системе «Рубеж» на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с полицейских глаз не сводит

И говорит так сладко, чуть дыша:

- Талона технического осмотра за 2018 год нет у нас.

А ей в ответ,- автобус на штраф стоянку!