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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13208
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
. Тебе ее не жалко?

Кто бы меня - пожалел... :-o
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто бы меня - пожалел... :-o

что там вчера было? Одни удаления, твоя работа? :-P :oops: 8-)

любопытный
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон. Почему не открывается твоя деревня? Ты в курсе? Ты сидишь один))))))

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13208
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Одни удаления, твоя работа?

Моя...
:lol: :oops: :oops: :-P
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13208
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любопытный:
Ты в курсе? Ты сидишь один))))))

Любопытно - мне.
Как ты сюда - написал?... :lol: :oops:
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю , а чего все всполошились и кому за что отвечать ? В постах не содержится того , что противоречит правилам форума , другое дело оппонент оказался не сдержан , однако даже это не похоже на вчерашнюю драку , в прямом эфире радио " КП " , Сванидзе с Шевченко . Да и тот ли оппонент за кого он себя выдаёт - настоящий пишет совсем другое , цитаты - выше на пару страниц .

NVA
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Собирайтесь с elektron тут , часиков в 16 по европейскому времени , либо когда вам будет удобней , устроим конференцию - чат , отвечу на ваши вопросы . Жду ответа .

любопытный
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсказали. Заблокировали изверги. Твою деревню
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