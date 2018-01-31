гость Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10431







Отправлено: - 12:42 Не понимаю , а чего все всполошились и кому за что отвечать ? В постах не содержится того , что противоречит правилам форума , другое дело оппонент оказался не сдержан , однако даже это не похоже на вчерашнюю драку , в прямом эфире радио " КП " , Сванидзе с Шевченко . Да и тот ли оппонент за кого он себя выдаёт - настоящий пишет совсем другое , цитаты - выше на пару страниц .