Цитата: Бывалый:

Олень впереди регика остановился за километр до перекрестка.

Естественно свято место пусто не бывает.

Они не могли знать что там перед светофором пустое место, они ехали так целенаправленно и если бы не было места, они пересекли бы и стоп линию, а так же и перекресток.

Тебе лишь бы с умничать! Знаток.Цитата: Гриня:

Главное никому не мешать.А кому это не нравится-либо психи нетерпеливые,либо люди незнающие ПДД.

Я ПДД допустим знаю и да, я псих, вот именно из за таких водятлов я стал психом!