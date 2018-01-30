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≡ Нарушение ПДД на перекрестке улиц Майлина и Дощанова в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нарушение ПДД на перекрестке улиц Майлина и Дощанова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз становлюсь свидетелем наглого нарушения ПДД. Водители на Т-образном перекрестке перестраиваются в левый ряд прямо на светофоре. Как бороться с такими наездниками?
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§ Dron
Re: Нарушение ПДД на перекрестке улиц Майлина и Дощанова в...
Dron


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Сообщений: 250
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 31.01.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Олень впереди регика остановился за километр до перекрестка.
Естественно свято место пусто не бывает.

Они не могли знать что там перед светофором пустое место, они ехали так целенаправленно и если бы не было места, они пересекли бы и стоп линию, а так же и перекресток.
Тебе лишь бы с умничать! Знаток.Цитата:
Гриня:
Главное никому не мешать.А кому это не нравится-либо психи нетерпеливые,либо люди незнающие ПДД.

Я ПДД допустим знаю и да, я псих, вот именно из за таких водятлов я стал психом!
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§ Dron
Re: Нарушение ПДД на перекрестке улиц Майлина и Дощанова в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 31.01.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
В больших городах обычное дело

Согласен
НО Кустанай - не большой город, а Затобольск вообще село, но наблюдаю там такое ежедневно, только в добавок ко всему с проездом на красный сигнал светофора.
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§ Dron
Re: Нарушение ПДД на перекрестке улиц Майлина и Дощанова в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 31.01.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
димон:
дело не в том что кто-то торопится, а в том, что ктото слишком медленно соображает, и передвигается (бесит аж жуть) как справку дали

Слишком медленно это сколько? 59 км в час? А меня бесят "торопыги"! В ютубе набери это слово, посмотри на себя со стороны.
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