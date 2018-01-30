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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.01.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
удалён...

Всех , гостей не удалить , однако выше цитируемых слов , кое что написано .

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Гость,никогда не цитируй оскорбительны слова.

Ну это, Драг у тебя может. На других ветках пропускают. :lol:
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.01.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
порядком есть кому следить,
Точно , это пока я отвязался ,
;-) но слышу шаги санитаров по коридору .... :-o

КНБ
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.01.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для сведения сообщаю господину Дракону и редакции. Сейчас наши операторы определяют айпиадреса форумчан. И производится фиксация всех комментариев. В том числе и удаляемых комментариев. В случае обнаружения нарушения, вам будут высланы на ваш емаил. Официальные предупреждения. Копии этих мер также получат полицейские участки ваших населеных пунктов для принятия мер.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в том же стиле :lol: Цитата:
гость:
Цитата:elektron:за справедливость, радиВ малой части .Цитата:elektron:зареганится?Не зачем .Цитата:elektron:причём всё это?Так вспомнил .Цитата:elektron:не с кеместь , до полного выносаЦитата:elektron: проблемы с самореализациейпоздно уже во власть и подобное .

Вопрос если не против, зачем тогда всё это?
Это деревенька Драга. Если что зайди на первую страницу и почитай, кстати всех остальных (желающих тут разборки разводить) тоже касается.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13205
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
однако выше цитируемых слов , кое что написано .

Ник,написан,выше - оскорбительных слов.
Обычно это бывает с зарегисирированными
коментаторами,потому,что их сразу - не удаляют... :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13205
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну это, Драг у тебя может. На других ветках пропускают. :lol:

Сколько раз меня за это,за 7 лет-удаляли. Я тоже вначале -
не мог понять за что. Потом мне - объяснили... :-o :-o
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13205
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Точно , это пока я отвязался ,
;-) но слышу шаги санитаров по коридору .... :-o


Сегодня это хорошо - видно... :oops:
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 00:00
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13205
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КНБ:
. Официальные предупреждения.

Жду на емилеЦитата:
КНБ:
Копии этих мер также получат полицейские участки ваших населеных пунктов для принятия мер.

Только в полицию - не сообщайте,выселят меня... :-o :-o
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КНБ:
Для сведения сообщаю господину Дракону и редакции. Сейчас наши операторы определяют айпиадреса форумчан

Да уж Драг, веселуха конкретная, клоунов хватает :lol: Господин превеликий КНД, ты сам то хоть понял что написал? Давай расскажи нам тут не далёким, что такое айпиадреса? :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.01.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
но слышу шаги санитаров по коридору

Извини, если что. Не правильно оценил ситуацию 8-)
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.01.18 - 01:20
Комментарий проходит проверку.
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Страница 695 из 695«1...693694695
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