Ну в том же стиле Цитата: гость:

Цитата:elektron:за справедливость, радиВ малой части .Цитата:elektron:зареганится?Не зачем .Цитата:elektron:причём всё это?Так вспомнил .Цитата:elektron:не с кеместь , до полного выносаЦитата:elektron: проблемы с самореализациейпоздно уже во власть и подобное .

Вопрос если не против, зачем тогда всё это?

Это деревенька Драга. Если что зайди на первую страницу и почитай, кстати всех остальных (желающих тут разборки разводить) тоже касается.