Цитата: Бывалый:

Ты столько налогов не платишь, чтобы у государства была возможность каждого пациента полностью просвечивать на этом оборудовании...

Работа оборудования-то далеко не бесплатна, и расходные материалы для него далеко не три копейки стоят...



а при чем тут налоги? ты почитай внимательно.

мы живем богатой недрами стране, которые принадлежат всем живущим в ней.

они продаются за немалые деньги и наполняют всякие фонды.

это деньги еще раз повторюсь принадлежат казахстанцам.

всем.

почему истратить 3 миллиарда долларов на что-то запросто, это один из примеров,

а вы лечитесь за свои.

работа оборудования и расходные , да не бесплатны.

но в данном случае, о чем и говорю,

государству только и надо взять на себя расходы на работу оборудования и расходные материалы..

оборудование то уже есть. куплено.