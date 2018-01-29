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≡ Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Действительно, в соответствии с нашим законодательством уголовное преследование медицинских работников за врачебные ошибки. Мы считаем, что необходимо пересматривать эти моменты, - заявил Министр здравоохранения Елжан Биртанов.
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§ Victor Yang
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10209
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.01.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
сейчас такое оборудование накупили, что человека насквозь всего видят.
специалистов нет с ним работать?

Я ж написал причину:
Цитата:
Victor Yang:
полное обследование перед операцией обойдется самому пациенту ооочень дорого.
Профайл

ваще
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 30.01.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor Yang:
полное обследование перед операцией обойдется самому пациенту ооочень дорого.

а где государство? медстрах до 20 года не работает.
не так много народа в стране КЗ, стране нефти и разных полезных ископаемых.
только деньги идут не на здоровье нации, а сами знаете куда.
нет, закупленная аппаратура (она то уже закуплена)пусть лучше стоИт без дела,
на обследования у народа денег же нет. пока дело обстоит так похоже.
чем приносить пользу людям.
ни себе ни людям, так получается.

§ Victor Yang
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10209
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.01.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
закупленная аппаратура (она то уже закуплена)пусть лучше стоИт без дела

Почему без дела? Есть заболевания, при которых эта аппаратура более необходима, чем исследовать случаи, в которых патология будет в 1-2% случаях.
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Бывалый
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 30.01.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А тебе лишь бы задеть кого-то и оскорбить?

Разве правдой можно оскорбить?
Ну что ж поделаешь, если человек в своем глазу бревна не видит, но чужому за соринку тычет?
Надо же как-то намекнуть хотя бы этому человеку, что она сама-то далека от идеала...

Бывалый
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 30.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
а где государство?

Ты столько налогов не платишь, чтобы у государства была возможность каждого пациента полностью просвечивать на этом оборудовании...
Работа оборудования-то далеко не бесплатна, и расходные материалы для него далеко не три копейки стоят...

ваще
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 30.01.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты столько налогов не платишь, чтобы у государства была возможность каждого пациента полностью просвечивать на этом оборудовании...
Работа оборудования-то далеко не бесплатна, и расходные материалы для него далеко не три копейки стоят...


а при чем тут налоги? ты почитай внимательно.
мы живем богатой недрами стране, которые принадлежат всем живущим в ней.
они продаются за немалые деньги и наполняют всякие фонды.
это деньги еще раз повторюсь принадлежат казахстанцам.
всем.
почему истратить 3 миллиарда долларов на что-то запросто, это один из примеров,
а вы лечитесь за свои.
работа оборудования и расходные , да не бесплатны.
но в данном случае, о чем и говорю,
государству только и надо взять на себя расходы на работу оборудования и расходные материалы..
оборудование то уже есть. куплено.

§ Vital
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5362
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.01.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Я согласен с тобой. Я уже сто раз говорил что население тут лишнее. Оно только мешается под ногами, зачем за них платить . оно мешает спокойно качать нефть и продавать за баксы. Покупать вилы в испании. Короче для этого хватит узкого круга человек 500. Остальных отправить в сибирь. А освобадившее пространство отдать под утилизацию ядерных отходов.

8-)
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неравнодушная
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 30.01.18 - 12:38
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3976
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А тебе лишь бы задеть кого-то и оскорбить?

Йенг, не стоит на это обращать внимание. Сие есть человек с самыми правильными и самыми достоверными речами. Как говорится, на "сирых и убогих", упс, "всесторонне развитых" грех обижаться. ))
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