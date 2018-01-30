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§ NG.kz
Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости" предлагают ввести в вузах РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мне кажется, нужно серьезно продумать и для высших учебных заведений такой курс надо ввести, – сказал Альберт Рау на заседании депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента РК.
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§ pensioner
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 30.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экзамен или зачет сдавать обязательно. Предложение Рау одобрямс.
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Гость
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесит уже это подобострастие перед луноликим.

Иолис
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После вознесения Туркменбаши в 2006 году, на смену ему пришел Бердымухаммедов (личный врач Туркменбаши)
Он убрал рожу отца туркмен с национальной валюты и заставок телеканалов, а вместо «Рухнамы» начал пиарить свою книгу «К новым высотам прогресса», написанную литературными неграми. Имя Туркменбаши исчезло из клятв, гимнов и прочих субстанций.

§ yudjin
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5054
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау

Правильной дорогой, идут товарисчи!
Видимо жить не по курсу они не могут: сначала марксизма-ленинизма, теперь этот....
опыт туркменской рухнамы не учит...

Да и как представляется этот курс, основанный на одной книге? конспектирование текста... чтение вслух в голубых уголках вузов... зубрёжка цифр? .... а тех, кто не выучил - гнать из партии!
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Сакен
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Альберт, конечно, наш парень, но здесь он палку перегнул. Можно по этой книге прочитать пару-тройку лекций в рамках Современной истории Казахстана, но не более (или построить СИК на базе этой книги). Сейчас студенты перегружены. По госстандартам студент вуза должен заниматься в среднем 60 часов в неделю (по 12 часов в день или по 10 при 6-дневке)

1952/доктор СИЗО
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...




Отправлено: 30.01.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Правильной дорогой, идут товарисчи!

не тушуйся Альбертик. Хорошую идею придумал. И\Цитата:
yudjin:
а тех, кто не выучил - гнать из партии!

поправляю -из института.

§ Хозяин
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 30.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Альберт Павлович, пересмотрите "Убить дракона" ещё раз. А если нет времени, то вот Вам небольшая цитата: [video]https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A[/video]
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* 112
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9076
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.01.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то нужно это вводить с нулевого класса и чтобы детей подготавливали к этому в подготовительной группе в саду..
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* 112
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9076
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше нас в школе заставляли учить гимн СССР, партию Ленина..
Но мы все с большим удлвольствием это всё разграбили и развалили..
Ни на что не намекаю конечно, упаси Аллах..
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* drakon
Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13190
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
поправляю -из института.

И из Партии - тоже гнать!
Доктор,изучай "Эру Независимости"...
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