seroff Re: Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 137

Регистрация: 28.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:55 ну правильно они же снизили стоимость одного киловата на одну ТЫИНКУ ,теперь на 2-3 тенге поднять надо.Скоро весна новые авто дома и стройки... планировать надо заранее