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§ NG.kz
Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию проведут в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На публичные слушания приглашаются депутаты, представители государственных органов, средств массовой информации, неправительственных организаций, независимые эксперты и потребители.
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§ Lamka
Re: Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 30.01.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актовый зал наверно просто огромный...
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Народный контроль
Re: Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию...




Отправлено: 30.01.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А основание для повышения у них какие? Надо бы пойти,но пенсионеры-скандалисты наверное не дадут выступить.

электромонтер
Re: Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию...




Отправлено: 30.01.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черти, они и в Африке черти

* seroff
Re: Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 30.01.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну правильно они же снизили стоимость одного киловата на одну ТЫИНКУ ,теперь на 2-3 тенге поднять надо.Скоро весна новые авто дома и стройки... планировать надо заранее
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