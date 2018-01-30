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§ NG.kz
В ТОО "Иволга-Холдинг" пообещали публиковать отчёты о деятельности компании
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Айдарбек Ходжаназаров рассказал о переговорах с кредиторами. Одно из условий, одного из главных кредиторов компании – обеспечить прозрачность деятельности ТОО "Иволга-Холдинг".
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Народный контроль
Re: В ТОО "Иволга-Холдинг" пообещали публиковать...




Отправлено: 30.01.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы решили выбрать путь именно оздоровления, путём переговоров со всеми кредиторами путём нахождения какого-то консенсуса, общего знаменателя. Потому что и кредиторы, и акционеры заинтересованы в том, чтобы компания функционировала.
Вот как надо руководить! А не как тот, гражданин, товарищ, барин!

Иолис
Re: В ТОО "Иволга-Холдинг" пообещали публиковать...




Отправлено: 30.01.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иволга легла под нож, карасунанам, алибийцам и акбидайцам помыться, побриться и готовится к разделке.

§ Baraken
Re: В ТОО "Иволга-Холдинг" пообещали публиковать...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 30.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алибийцы уже там)))
Профайл

правп
Re: В ТОО "Иволга-Холдинг" пообещали публиковать...




Отправлено: 30.01.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в этом году прогноз на засуху,тяжело им придется
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