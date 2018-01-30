Цитата: - Мы решили выбрать путь именно оздоровления, путём переговоров со всеми кредиторами путём нахождения какого-то консенсуса, общего знаменателя. Потому что и кредиторы, и акционеры заинтересованы в том, чтобы компания функционировала. Вот как надо руководить! А не как тот, гражданин, товарищ, барин!