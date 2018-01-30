Сакен Re: Курс по книге Назарбаева "Эра Независимости"... #5







Отправлено: - 12:56 Альберт, конечно, наш парень, но здесь он палку перегнул. Можно по этой книге прочитать пару-тройку лекций в рамках Современной истории Казахстана, но не более (или построить СИК на базе этой книги). Сейчас студенты перегружены. По госстандартам студент вуза должен заниматься в среднем 60 часов в неделю (по 12 часов в день или по 10 при 6-дневке)