Цитата: 1952/доктор СИЗО:

Вы прекрасно знаете, что на самом деле произошло. Как говорит Электрон, взятку не опротестуешь!!!

Ключевое слово. Было в начале 90-ых с отцом на его машине на "картошку" поехали. На обратном пути я за рулём сидел, по понятным причинам Так на проспекте Свердлова (так по-моему тогда назывался, въезд с Рудненской трассы) две полосы в каждом направлении (во всяком случае тогда было). Я за убитым "москвичём" по левой шёл. И на повороте к ГАИ (с лева по направлению, пересечение на перекрёстке встречки) "экстренное торможение. Я естественно так "мягко" но в зад этому пепелацу въехал. Оказалось за рулём были как раз сотрудники этого ГАИ. Ну развели нас на баблосы, мы и рады были откупиться. Позже проанализировав ситуацию и наведя справки, это был обычный "лохотрон". Но взятку назад не потребуешь. А вот опротестовать освидетельствование (если бы вообще до этого дошло ещё, экстренное торможение на ровном месте, ещё тоже объяснить нужно) очень даже было возможно. И мы бы ли бы не первыми, кто этот "лохотрон" бы выиграл. Спустя месяц их накрыли, на той же подставе, ОКОНЧАТЕЛЬНО! Вот так бывает. А могло быть всё ещё хуже, окажись последствия с этим связанные, в поле зрения других органов.



[Исправлено: elektron, 29.01.2018 - 19:35]