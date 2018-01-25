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§ NG.kz
Где-то стало дешево, а где-то сердито
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Обновленный КоАП с его штрафными послаблениями выглядит весьма неожиданно в череде повсеместного законодательного закручивания гаек. Особенно гуманен он оказался к автолюбителям, низведя непомерные штрафы за нарушения ПДД в ранг просто высоких. В чем подвох?
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1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ Марику. Может тебя упаковали гаишники, и пытают на конспиративной квартире??? А где твоя чалма арабская? Вот времена настали)))))

112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 29.01.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Может тебя упаковали гаишники,

:-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P не дождешься , серый волк

1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 29.01.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
:-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P не дождешься , серый волк

люди ищите настоящего Марика. С 27 числа пользователь 112- шарик не выходит на связь.

Директор Пляжа
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 29.01.18 - 10:11
Комментарий удален модератором.

Юрист
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 29.01.18 - 10:33
Комментарий удален модератором.

///
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 29.01.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему хохол не выходит под регистрацией.
его же зарегистрировали. в прошлом году.

* elektron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Вы прекрасно знаете, что на самом деле произошло. Как говорит Электрон, взятку не опротестуешь!!!

Ключевое слово. Было в начале 90-ых с отцом на его машине на "картошку" поехали. На обратном пути я за рулём сидел, по понятным причинам :lol: Так на проспекте Свердлова (так по-моему тогда назывался, въезд с Рудненской трассы) две полосы в каждом направлении (во всяком случае тогда было). Я за убитым "москвичём" по левой шёл. И на повороте к ГАИ (с лева по направлению, пересечение на перекрёстке встречки) "экстренное торможение. Я естественно так "мягко" но в зад этому пепелацу въехал. Оказалось за рулём были как раз сотрудники этого ГАИ. Ну развели нас на баблосы, мы и рады были откупиться. Позже проанализировав ситуацию и наведя справки, это был обычный "лохотрон". Но взятку назад не потребуешь. А вот опротестовать освидетельствование (если бы вообще до этого дошло ещё, экстренное торможение на ровном месте, ещё тоже объяснить нужно) очень даже было возможно. И мы бы ли бы не первыми, кто этот "лохотрон" бы выиграл. Спустя месяц их накрыли, на той же подставе, ОКОНЧАТЕЛЬНО! :lol: Вот так бывает. А могло быть всё ещё хуже, окажись последствия с этим связанные, в поле зрения других органов.

[Исправлено: elektron, 29.01.2018 - 19:35]
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