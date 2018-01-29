Цитата: Хохол:

Учителя не только дают знания , они дают оценку , диагноз (аттестат)

Вот видите, вы не совсем знакомы со специфичностью работы учителя)))) и его зависимостью ( во всяком случае у нас это наблюдается) от посторонних факторов (лиц, персонажей, имеющих даже косвенное отношение к процессу образования).

Если я в процессе работы выявляю, что ученик малость тормоз (простым языком), я собираю документы и веду его на комиссию (надо чтобы еще родители согласились туда идти). Эта комиссия должна будет или меня поддержать или сказать - ты не права иди и работай с ним еще лучше))). Возьмем вариант- меня поддержали, подтвердили - "да, тормозит, надо его в коррекционную школу/ на второй год". А теперь сюрприз: требуется согласие родителей. Что учителю делать, если родители против? Только радоваться "счастью".

Второй вариант)))). Ребенок не тянет на 4, его оценка -3. А родителям это не нравится, беспонтово, да и вообще, их ребенок же "одаренный". Они намекают (по разному) учителю - им нужна 4. Учитель не согласен. Начинается "война" в семи возможными путями и способами. Один из них - поход к директору))) с перспективой дальнейшего "усиленного давления" на учителя. Если попадется нормальный директор - он пошлет подальше (культурно и вежливо объяснив). А может и иная история быть (что было у моей знакомой учительницы): вызов учителя к директору и указание - ставить "правильные " оценки.

Скажете: надо быть принципиальным учителем и идти до конца! - ага, зачем? Нервы и здоровье дороже!

А если попадается в классе нездоровый психически ребенок - это вообще песня! Такие дети вполне имеют место быть и учитель может быть даже не осведомлен об этом. Примеры: вон не так давно в РФ случаи были.

Не валите с больной головы на здоровую! Не равняйте вещи, которые априори несравниваемые!

А тем более речь идет о профессиях. Человек более менее осознанно должен браться за какое-либо дело. Я про нормального здравомыслящего говорю. Медицина - это сфера, которая тем более требует "дружить" с головой и ПОНИМАТЬ куда ты лезешь и ЧТО от тебя зависит!

Хотя знаю, что в медвузах не менее чем где-либо существует понятие "развод" и в немалых суммах. Ну мы это, видимо заслужили. Видимо, поэтому решено принять данное решение. Завтра, не удивлюсь, если больным будут предлагать некие карточки с тестами типа "Определи свою болезнь сам" - схемками и стрелочками по ответам "да, нет, не знаю" - диагнозы сами себе ставить. Потом с "определенным" диагнозом останется прийти к врачу и выписать "нужные" лекарства. Вот тут врачи вообще не будут нести никакой ответственности - красота.