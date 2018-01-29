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≡ Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Действительно, в соответствии с нашим законодательством уголовное преследование медицинских работников за врачебные ошибки. Мы считаем, что необходимо пересматривать эти моменты, - заявил Министр здравоохранения Елжан Биртанов.
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§ Алиса
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.01.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а почему врачу нельзя ошибаться? министр прав!

конечно министр прав :-x
Вам завтра по ошибке отрежут здоровый орган и скажут:"Ой, извините, врач ошибся! Чуть-чуть диагноз не тот. Хирург случайно не то вам отрезал. А так всё нормально, вы здоровы, идите".
Родственнику поставили "чудесный" диагноз - рак желудка: и ФГДС, и анализы и чето там еще - категорично! И прям говорили: вы что там комиссия диагноз ставила, и подпись ставил супер пупер специалист, просто так не ставят и т.д. и т.п.
Категорично - резать, причем весь желудок. Причем, степень чуть не последняя, лечить - даже не думайте, только резать.
У человека истерика (и возраст сказался, и сердечник), мы тоже ходили на взводе и в истерике.
Кладем в больницу - согласился на операцию!!! Однако, в силу состояния, в том числе и страха (было сказано,что в процессе операции они ничего не гарантируют из-за возраста, сердца и т.д., т.е. может на тот свет уйти) отказался от операции.
В итоге - что называется "бог отвел".
Ушли от официальной медицины к "народной". Через года 1,5 делали ФГДС - как-то неожиданно ничего не оказалось. Хирург (опытнейший!!!), категорично отправлявший на операцию - сам был в недоумении: куда делось?
А если бы пошел на операцию? Не факт,что не выдержал (операция очень сложная, полостная + сердце) бы на том свете был? Спасибо "истеричности", т.е по факту "интуиции".
Вырезали бы желудок, сделали бы инвалидом или на тот свет - на выбор. Перспектива хорошая была бы, не так ли, ув, некоторые присутствующие? А че? Ну ошиблись чуток - да фигня!

[Исправлено: Алиса, 29.01.2018 - 21:01]
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Хохол
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вам завтра по ошибке отрежут

А у Вас , дорогая Алиса , нет выбора ? Вас привезли как в гестапо и творят чё хотят ? Давайте начнём судить тогда всех , и в первую очередь начать с больного . Человек сам зачастую наплевательски относится к своему здоровью , а потом доктора за это должны отвечать . Давайте судить тогда например и полицию , что она направо и налево выдаёт права . Сколько врачей расхлёбывает ДТП , когда водитель идиот устраивает проблемы себе и другим . Хоть одного полицейского , который принимает экзамен и выдаёт (или продаёт) права осудили ? Почему врач в обязательном порядке должен отвечать за здоровье пациента , при этом сам пациент ни за что не в ответе ?

тудей
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж...
Пора наверное бросать пить и курить...
Ну их на фиг с ними встречаться, ошибуть(ся) и не заметят :-o :lol: :lol: :lol:

§ Алиса
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.01.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А у Вас , дорогая Алиса , нет выбора ?

ну по факту - нет!)))
Вы немного своими примерами ушли в сторону - если что)))) Вы иную тему затрагиваете. Я веду речь конкретно о постановке диагноза. ВЫ же поднимаете тему, как я разумела: отношение к своему здоровью. Т.е. я себя запустила и чето хочу от врача. Это другой вопрос. Я тут с вами соглашусь.
Цитата:
Хохол:
Почему врач в обязательном порядке должен отвечать за здоровье

Он диагноз должен правильный ставить!
Мы с вами о разному немного говорим ;-)
Цитата:
тудей:
Пора наверное бросать пить и курить...

не факт что поможет)))) А страдать как потом будете? ))))
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07
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 21:55
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Я веду речь конкретно о постановке диагноза.

Конкретно о постановке диагноза , врач имеет право ошибаться . Как и право каждого из нас на ошибки . Можно судить врачей за халатность , но речь идёт о уголовном преследовании за ошибку . Как правильно заметил Бывалый , тогда нужно судить и учителей , что они выпускают в жизнь маньяков , убийц и насильников , которые не разглядели и не углядели .

* elektron
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Конкретно о постановке диагноза , врач имеет право ошибаться

Вот оно как оказывается. Скажем так, ошибка "допустима" с корректировкой на поправку ;-)
Или сравним не сравнимое. Вы оставили машину в автосервисе. Там ну тоже так прикинули, то и это сделать нужно, но всё равно не заводится. А деньги плати, работа ведь какая ни какая сделана? :-x Или что зря старались?. Алиса уже писала, что Вы не в то русло рулите.Цитата:
Хохол:
судить и учителей , что они выпускают в жизнь маньяков , убийц и насильников

Кто это Вам сказал. Учителя дают знания, а кто и как их "впитывает" вопрос другой. Всех Вами выше перечисленных, делает больше общество таковыми, в котором они вырастают. И те же врачи, что имеют право на ошибку, не видя или не разглядев заболевание вовремя.
Да и одно с другим просто не сопоставимо. Врач тоже просто лечит, а что человек с его болезнью делает, он не определяет. Хочет человек "убивает" себя добровольно. Не хочет??? Выбор есть у каждого и всегда
8-)
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* elektron
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати, доктор или врач, далеко не единственная профессия, где ошибка не допустима. Есть ещё диспетчера Эл. Сетей, ЖД станций или вокзалов или Аэропортов. Кстати один из них в Швейцарии, допустив столкновение самолётов, поплатился жизнью.
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Хохол
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...




Отправлено: 29.01.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кто это Вам сказал. Учителя дают знания,

Да ну ? А написать что ученик к знаниям равнодушен и в в будущей жизни представляет для общества опасность , слабо ? Учителя не только дают знания , они дают оценку , диагноз (аттестат). Так почему же появляются нездоровые люди способных на зло , когда школы после нескольких лет обучения выпускают в жизнь поголовно здоровых ?

§ Алиса
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.01.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Учителя дают знания, а кто и как их "впитывает" вопрос другой.

elektron, об этом мало кто задумывается. Почему-то забывают, что мозг и его функциональность, а еще генетический фактор, у всех разные (почему-то, странно прям).
А почему все забывают о родителях - они ведь тоже УЧАТ!!!! чему-то! А про "улицу" вы не забыли? С её весьма специфичными законами и условиями существования. А общество - социум, с его потребностями, правилами, подчас извращенными и т.д. Всё вышеназванное и не названное может так "впитаться" в мозги подрастающего человека, что потом только и удивляются: как же так, такой хороший мальчик был.... .
Пример: будущим юристам (=полицейским, в т.ч. о которых мы периодически в СМИ читаем) в сознательном уже их возрасте!!!, преподаватель рассказывает о коррупции: как это плохо и что за коррупционные правонарушения бывает. И что? Куда все девается у отдельных представителей? Учитель (преподаватель) виноват, что человек нарушил Закон - взятку поимел? Плохо научил или что?
Хех... Цитата:
elektron:
И те же врачи, что имеют право на ошибку

ДА, только почему по отношению к одним это априори уже решили "понять -простить", а другие... А что другие - хуже?
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* elektron
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А написать что ученик к знаниям равнодушен и в в будущей жизни представляет для общества опасность , слабо ? Учителя не только дают знания , они дают оценку , диагноз (аттестат

Учитель он же не Врач. Ученики разные есть, я тоже не спец в этой области ;-)
Могу только предположительно разделить их, по своему опыту как "смышлёные и не очень" , "стремящиеся выделится и наоборот ленивые и незаинтересованные (безразличные)" , "способные и не очень", вариации возможны, но никак не определяющие диагноз. Хотя если есть сомнения и подозрения, то больше чем уверен проводится диагностика-обследование. Во всяком случае на второй год остаются, насколько известно один раз, потом "проверка" и как правило спецшкола вроде. в общем что то но делается. А если ребёнок переходит без проблем из класса в класс, то учитель тут точно не причём. Есть заболевания, которые проявляют себя в переходном возрасте, или позже. Сколько возвращалось из армии (пройденных медкомиссию, здоровых вроде как со школы), но после "горячих" точек не могли себя найти в мирной жизни?... Но тут я тоже не специалист. Да и не об этом речь то.

[Исправлено: elektron, 29.01.2018 - 19:03]
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§ Алиса
Re: Врач имеет право ошибаться - министр здравоохранения...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.01.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Учителя не только дают знания , они дают оценку , диагноз (аттестат)

Вот видите, вы не совсем знакомы со специфичностью работы учителя)))) и его зависимостью ( во всяком случае у нас это наблюдается) от посторонних факторов (лиц, персонажей, имеющих даже косвенное отношение к процессу образования).
Если я в процессе работы выявляю, что ученик малость тормоз (простым языком), я собираю документы и веду его на комиссию (надо чтобы еще родители согласились туда идти). Эта комиссия должна будет или меня поддержать или сказать - ты не права иди и работай с ним еще лучше))). Возьмем вариант- меня поддержали, подтвердили - "да, тормозит, надо его в коррекционную школу/ на второй год". А теперь сюрприз: требуется согласие родителей. Что учителю делать, если родители против? Только радоваться "счастью".
Второй вариант)))). Ребенок не тянет на 4, его оценка -3. А родителям это не нравится, беспонтово, да и вообще, их ребенок же "одаренный". Они намекают (по разному) учителю - им нужна 4. Учитель не согласен. Начинается "война" в семи возможными путями и способами. Один из них - поход к директору))) с перспективой дальнейшего "усиленного давления" на учителя. Если попадется нормальный директор - он пошлет подальше (культурно и вежливо объяснив). А может и иная история быть (что было у моей знакомой учительницы): вызов учителя к директору и указание - ставить "правильные " оценки.
Скажете: надо быть принципиальным учителем и идти до конца! - ага, зачем? Нервы и здоровье дороже!
А если попадается в классе нездоровый психически ребенок - это вообще песня! Такие дети вполне имеют место быть и учитель может быть даже не осведомлен об этом. Примеры: вон не так давно в РФ случаи были.
Не валите с больной головы на здоровую! Не равняйте вещи, которые априори несравниваемые!
А тем более речь идет о профессиях. Человек более менее осознанно должен браться за какое-либо дело. Я про нормального здравомыслящего говорю. Медицина - это сфера, которая тем более требует "дружить" с головой и ПОНИМАТЬ куда ты лезешь и ЧТО от тебя зависит!
Хотя знаю, что в медвузах не менее чем где-либо существует понятие "развод" и в немалых суммах. Ну мы это, видимо заслужили. Видимо, поэтому решено принять данное решение. Завтра, не удивлюсь, если больным будут предлагать некие карточки с тестами типа "Определи свою болезнь сам" - схемками и стрелочками по ответам "да, нет, не знаю" - диагнозы сами себе ставить. Потом с "определенным" диагнозом останется прийти к врачу и выписать "нужные" лекарства. Вот тут врачи вообще не будут нести никакой ответственности - красота.
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