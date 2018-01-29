NG.kz Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:04 Даурен НУРПЕИС успел поработать всего полгода в полиции, прежде чем его «хлопнули» на взятке в 40 000 тенге. Первое заседание по делу лейтенанта полиции состоялось сегодня, 29 января, в суде № 2 Костаная.

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