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≡ Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даурен НУРПЕИС успел поработать всего полгода в полиции, прежде чем его «хлопнули» на взятке в 40 000 тенге. Первое заседание по делу лейтенанта полиции состоялось сегодня, 29 января, в суде № 2 Костаная.
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Ди ди
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Откуда в вас столько жестокости??? Лишить родительских прав? Конфискация? Люди вы че как звери????

Гость
Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"




Отправлено: 30.01.18 - 00:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"




Отправлено: 30.01.18 - 00:54
Комментарий проходит проверку.
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Страница 3 из 3«123
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