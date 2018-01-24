Цитата: Vital:

Я 125 раз кн открыл и не нашёл.

Вай, ты чего так разнервничался?

Или думаешь теперь хохол хочет отбить её у тебя?

Не переживай, будь настойчивым и счастье с Лилией ждет тебя.

мы еще всем форум в реале на вашей свадьбе погуляем и увидим вас в рубрике про женатиков.

Я думаю уже все адекватные на форуме, давно желают что бы вас связали узы Гименея.

Будь настойчив, женщины это любят.