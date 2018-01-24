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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5360
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хохол ты про черные очки желтую куртку и палками лыжными ? нет это не она. Ты ошибся.
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Wiber
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 22:49
Комментарий удален модератором.

Wiber
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 22:51
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3503
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.01.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Я конечно всё товарищ от вас ожидала,
Но тут конечно добро посмеялась
Дядинька,мой возраст лет на 15 младше,
И кг на столько же поменьше :lol:
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.01.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я 125 раз кн открыл и не нашёл.

Вай, ты чего так разнервничался?
Или думаешь теперь хохол хочет отбить её у тебя?
Не переживай, будь настойчивым и счастье с Лилией ждет тебя.
мы еще всем форум в реале на вашей свадьбе погуляем и увидим вас в рубрике про женатиков.
Я думаю уже все адекватные на форуме, давно желают что бы вас связали узы Гименея.
Будь настойчив, женщины это любят. :lol:

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.01.18 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Модель, ога. :lol:

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.01.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
нет это не она. Ты ошибся.

Она же сказала, что на сноуборде в Куршавеле, покатухи устроила.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь я под окнами НГ, думал мерс около конторы самой ОК..
Нет.
Не повезло сделать сенсацию..
Не ее..
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 26.01.18 - 08:36
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 15:37
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9066
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 15:38
Комментарий удален модератором.
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.01.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не повезло сделать сенсацию..

Марик, ты решил стать папарацци? :oops:

Чего с сайтом? Может у меня только: тупит, тормозит?
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Ответить Новый топик
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