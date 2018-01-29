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≡ Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр Ермекбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мажилисе рассматривается законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.
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§ Серый волк
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9363
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё есть подозрения, что могут сказку "Приключения Буратино" запретить!
Не за упоминание Страны дураков, а за пропаганду бороды Карабасом-Барабасом! :lol: :lol:



А ещё Федор Конюхов не сможет приехать

;-)

[Исправлено: Серый волк, 29.01.2018 - 19:23]
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Александр Родионович Бородач
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...




Отправлено: 29.01.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
носить бороду не этично , не гигиенично, не практично

Зато экономично :lol:

§ drakon
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А ещё Федор Конюхов не сможет приехать

Так он вроде летает,на шарах.
Вот поэтому наверное и хотят
Американцам разрешить Военную
Базу - построить. Не залетай - Федя... :lol: :lol: ;-)
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правп
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...




Отправлено: 29.01.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дед морозов в канун новогодних пьянок хлопать будут?

§ Серый волк
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9363
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы на границе будут звучать так:
Оружие, наркотики, бороду провозите? :lol:
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§ drakon
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
дед морозов в канун новогодних пьянок хлопать будут?

Наверное - будут. Это Седой,дед.Старый - террорист...
:lol:
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правп
Re: Будут расписаны и длина бороды, и другие признаки - министр...




Отправлено: 29.01.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр Родионович Бородач:
Цитата:
сайлау курманов:
носить бороду не этично , не гигиенично, не практично

Зато экономично

да эту бороду тщательно моют в день больше чем пяти раз :-P ,в случае с гигиеной у верующих, любая санэпидемстанция не подкрадется
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