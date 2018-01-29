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Куратор темы: drakon
07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Не сравнивай законы 70 годов и законы 2015 годов. Дисбат тех времен был хуже гражданского особого режима. И сроки трибунал давал от 8 лет и выше. Могли и расстрел дать. Тычется бедолага. Очередной прилипала.

вы,ща,товарищ старший прапорщик,на уйх попавший в рукомойник похожи.... :lol: :lol: :lol:

§ Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9363
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот спасибо! Прочитал, осмотрел запасы, обнаружил залежи тысячетеньговок. Все рукастые! ;-) Придется сбывать эту патриотичную заначку в банк, а то превратятся в фантики-сувениры!
Профайл

Фельдшер/ДПНК
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
красную зону похоже

Пытался , обосновать на понятном ему языке - не внял.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаю:
вайпер бушует

Нет , его на свободе , срок наказания отбывает , по ст 282 УК РФ , на " Полярной сове " .

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фельдшер/ДПНК:
Пытался , обосновать на понятном ему языке - не внял.

сделай ему внутривенное введение дубинатора... в тухлую вену... может физические страдания спасут его от нездоровых фантазий головного мозга.... :lol: :lol: :lol:

Фельдшер/ДПНК
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
нездоровых фантазий

Что есть , то есть , однако не скульптор глину месить .
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Страница 690 из 690«1...688689690
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