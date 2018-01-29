Цитата: 1952/доктор СИЗО:

Не сравнивай законы 70 годов и законы 2015 годов. Дисбат тех времен был хуже гражданского особого режима. И сроки трибунал давал от 8 лет и выше. Могли и расстрел дать. Тычется бедолага. Очередной прилипала.

вы,ща,товарищ старший прапорщик,на уйх попавший в рукомойник похожи....