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§ NG.kz
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал, заявил заслуженный архитектор РК, председатель правления Союза архитекторов Астаны, президент Международной ассоциации союзов архитекторов СНГ и вице-президент Национальной ассоциации проектировщиков Казахстана Серик Рустамбеков.
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Назар
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Похоже, что государство всё больше показывает свою несостоятельность как "независимое" образование(. За 25 лет Цитата:

Вы уже 25 лет все о том же, а оно все крепче и крепче, когда же мы развалимся?

1952/доктор СИЗО
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ карамергену. По твоим высказываниям сынок больше подходит ник. Кара тасак. Дарю бесплатно.

Назар
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Упал уровень не только проектировщиков. Но и врачей, преподавателей (оставшихся здесь), агрономов, ветеринаров и пр. Отлично развивается только воровство бюджета, взяточничество и, простигосподи, onomastika))). Что будет еще лет через десять, страшно себе представить.

Вы посмотрите как упал они столько напроетировали и построили, не сравнить с теми пятиэтажками. Но и врачей, преподавателей (оставшихся здесь), агрономов, ветеринаров без конца истязают всякими обучениями за рубежом, всякими тестированиями, категориями, английским языком. Что будет еще лет через десять, страшно себе представить.

Ося
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 29.01.18 - 03:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый суслик в степи агроном.

§ Victor Yang
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10204
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.01.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назар:
они столько напроетировали

О качестве проектирования лучше спрашивать застройщиков и тех кто занимается эксплуатацией зданий. Ещё проверку параметров воздуха можно провести и сравнить с требуемыми.
Профайл

арх
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 29.01.18 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
О качестве проектирования лучше спрашивать застройщиков и тех кто занимается эксплуатацией зданий. Ещё проверку параметров воздуха можно провести и сравнить с требуемыми.


такой правильный во всем.
и дома похоже живешь по инструкциям и нормативам.
проверка параметров воздуха- сам понял что сказал?

§ Victor Yang
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10204
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.01.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
арх:
такой правильный во всем.

Почему - во всём? Тут речь о проектировании, где ДОЛЖНЫ соблюдаться нормативы.
Цитата:
арх:
сам понял что сказал?

А ты не понял? Я тебе поясню: температура, влажность, скорость движения, кратность воздухообмена. И если в каких-нибудь общественных зданиях это вызывает лишь некоторый дискомфорт, то в помещениях с большими тепловыделениями это будет просто невыносимо.
Профайл

Директор Пляжа
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 29.01.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назар:
страшно себе представить.

Реально страшно.

Бывалый
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 29.01.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Остальные проходят частную экспертизу.

А частники, как известно, продают не только аттестацию проектировщиков, но и экспертизу. Да и мать родную вам частник продаст. Просто цена чуть подороже будет.
И это не коррупция. Нет. Это - бизнес. Честный частный бизнес.
Чиновники же плохие. Надо отдавать все контрольные функции в частные руки. Частные руки - это конкуренция, честность, борьба за качество и клиента.

Все просто
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 29.01.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Частные руки - это конкуренция, честность, борьба за качество и клиента.

Ты перепутал термины: частные руки и честные руки. А борьба за качество - это не про наше Государство. Для тебя еще раз повторю - образование полученное в советское время, это качество, которое нынешнему независимому Государству, будет снится только во сне. А рассуждения Ваши товарищ, смахивают на рассуждения паркетно - парникового индивида.

Директор Пляжа
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 29.01.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Надо отдавать все контрольные функции в частные руки. Частные руки - это конкуренция, честность, борьба за качество и клиента.

Ты хоть сам веришь, во что пишешь. :lol:
Не в этой стране и не в этом обществе, стоит глаголить такие лозунги.
Смешной какой ты дядька )

Бывалый
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 29.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ты перепутал термины: частные руки и честные руки.

Ничего я не перепутал.
Все хомячки вокруг кричат что-де чиновники - жулики, а вот частники - образчик честности.
Ну?
Что скажешь-то?
Цитата:
Все просто:
А борьба за качество - это не про наше Государство.

При чем тут опять государство?
Я тебе про частников пишу, про их борьбу за качество.
Цитата:
Директор Пляжа:
Не в этой стране и не в этом обществе

Таки что - чиновники с этими контрольно-надзорными функциями справляются не в пример лучше и успешнее?
Ась?

Гость
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов




Отправлено: 29.01.18 - 12:58
Комментарий проходит проверку.

Гость
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов




Отправлено: 29.01.18 - 13:00
Комментарий проходит проверку.
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