Цитата: Все просто:

Ты перепутал термины: частные руки и честные руки.

Ничего я не перепутал.

Все хомячки вокруг кричат что-де чиновники - жулики, а вот частники - образчик честности.

Ну?

Что скажешь-то?

Цитата: Все просто:

А борьба за качество - это не про наше Государство.

При чем тут опять государство?

Я тебе про частников пишу, про их борьбу за качество.

Цитата: Директор Пляжа:

Не в этой стране и не в этом обществе

Таки что - чиновники с этими контрольно-надзорными функциями справляются не в пример лучше и успешнее?

Ась?