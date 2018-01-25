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неравнодушная:
да? че правда что ли? а ему 5 лет и он в детский сад ходит.
Ахахах, что написала заявление в полицию по нарушению "УК", проявила свою "самосознательность" или только трендеть на форуме можешь?Цитата:
неравнодушная:
какой странный ник, а что он означает то?
Цитата:
неравнодушная:
в слове тролль ошибка , через 2 эл пишут
Да у тебя там с пунктуацией все плохо, куча немотивированных точек и нет самой главной в конце предложения. Ты ж до смысла не докапалась, вот и рвет у тебя на части, как динамит, поэтому самый верный признать "троля" низкого уровня - это докапывающийся до орфографии (что-то не припомню чтобы тебе эти косяки вменяли, а их у тебя предостаточно всегда было и в орфографии тоже), переходящий на личности ("существо, неопределенного пола") и пр. Приятно было видеть буквенно и представлять горение твоего жерла, взывающего к "самосознательности" редакции. ))))