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§ NG.kz
Нет горячей воды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет горячей воды в КЖБИ. Кто-нибудь в курсе, доколе? В КТЭК дозвониться нереально...
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неравнодушная
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 27.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

супер, он поди в электроуглях такого не видел в химках строят мусорный вонючий завод в черте поселка :-o :-o :-o :-o :-o :-o

§ 112
Re: Нет горячей воды
112


(Пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Почти двое суток прошло, куда автор поста пропал, чем закончилось, дали горячую воду или до настоящего времени отсутствует?

Наверно сам центральный кран по ошибке дернул у себя..
Профайл

неравнодушная
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 28.01.18 - 00:19
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 28.01.18 - 00:24
Комментарий удален модератором.

сосулька
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 28.01.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
да? че правда что ли? а ему 5 лет и он в детский сад ходит.

Ахахах, что написала заявление в полицию по нарушению "УК", проявила свою "самосознательность" или только трендеть на форуме можешь?Цитата:
неравнодушная:
какой странный ник, а что он означает то?

Цитата:
неравнодушная:
в слове тролль ошибка , через 2 эл пишут

Да у тебя там с пунктуацией все плохо, куча немотивированных точек и нет самой главной в конце предложения. Ты ж до смысла не докапалась, вот и рвет у тебя на части, как динамит, поэтому самый верный признать "троля" низкого уровня - это докапывающийся до орфографии (что-то не припомню чтобы тебе эти косяки вменяли, а их у тебя предостаточно всегда было и в орфографии тоже), переходящий на личности ("существо, неопределенного пола") и пр. Приятно было видеть буквенно и представлять горение твоего жерла, взывающего к "самосознательности" редакции. ))))

§ Серый волк
Re: Нет горячей воды
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9352
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.18 - 05:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт общественного контроля ЖКХ
http://gkhkontrol.ru/

Ассоциация ЖКХ Контроль города Москвы
https://fond.mos.ru/presscenter/news/detail/2385349.html

Что дает общественный контроль в сфере ЖКХ

https://www.gkh.ru/article/102338-obshchestvennyy-kontrol-v-sfere-jkh

И раздел ЖКХ с сайта партии Яблоко. Где давно проводят обучение горожан правильно и эффективно контролировать эту сферу.
http://www.yabloko.ru/content/zhkkh

Привести подобные в сравнение конечно же невозможно.
Практически полный ноль.
Именно в этой разнице в работе и заключается ответ на вопрос почему у вас крайне низкокачественные услуги навязаны населению по цене услуг высокого качества в одном из самых больших и дорогих городов мира, где уровень жизни и уровень оплаты труда во много раз выше, как и намного выше, иногда в разы цена ресурсов.
Мои затраты на ЖКХ находятся где-то на чуть более 5% моего дохода. Иногда менее. У вас они могут составлять 20-30% чаще всего, если не брать чиновников толстосумов грызущих это самое ЖКХ или берущих откаты и взятки.


Цитата:
сосулька:
и возможностях контроля ЖКХ и сравнении с "их" реалиями, тупо просто озвучивая.

Цитата:
сосулька:
чтобы мы сравнивали, может, у нас вышестоящие органы опыт перенимут или задумаются об этом.

У вас с чиновниками разные цели. Их может интересовать опыт только как украсть больше и не попасться.
У них нет абсолютно никаких причин улучшать город или жизнь его жителей. Об этом говорит вся их фактическая деятельность в историческом и ежедневном аспекте. Все фальшивые словеса направлены только на пиление бюджета.

Без контроля за ними постоянного инструментального ничего не получится.
Но и это путь в тупик.
Можно контролировать чиновника пошагово каждое его действие. Но это не будет способствовать выработки им качественных решений. Только предотвратит открытое воровство. Хотя и это уже огромное измение.
Тот кто сможет инсталлировать в эту систему механизм способствующий выбору действительно самых эффективных решений и действительно работу на благо будет достоен памятника на главной площади!

[Исправлено: Серый волк, 29.01.2018 - 02:45]
Профайл

Kairat stayer
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 08:18
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
города Москвы


Москвичи особенные люди, им Правительство столицы в текущем году утвердило доплаты к пенсиям и социальным пособиям, более двух миллионов граждан. При этом минимальные пенсии московским пенсионерам увеличены с 14,5 тысячи до 17,5 тысячи рублей, да и другие слои населения получили поддержку. В регионах другая картина, дефицит бюджета, в целом по стране в текущем году составит 2 триллиона рублей. Вполне благополучная ситуация в отдельных регионах ни о чём не свидетельствует, в том числе об улучшении жизни всего населения, все же не могут в столицу переехать. Так Россельхознадзор считает, что до 25% сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения, которые переупаковывается в Белоруссии и ввозится под видом как будто из других стран. Где хваленное импортозамещение? Или Федерация бобслея озвучивает, что олимпийцам собирающимся в Южную Корею не могли приобрести новые бобы (спорт инвентарь, типа санок), из-за отсутствия финансирования.

Народный контроль
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 09:17
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Мои затраты на ЖКХ находятся где-то на чуть более 5% моего дохода.

А мои - менее 2%.
Потому что мои доходы в 2-3 раза выше твоих.
И что?
Цитата:
Серый волк:
Сайт общественного контроля ЖКХ

Цитата:
Серый волк:
Что дает общественный контроль в сфере ЖКХ

Если бы ваше ЖКХ работало нормально, то за ним не нужен был бы столь плотный контроль общественности.
Только и всего.
Нашел чем гордиться...

гость
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
более 5% моего дохода.

Не круто , ли в Дубне 140000 руб зарабатывать ? Поди дворничаете на две ставки ? дворник из писаний СВ , в Дубне легко 50000 руб зарабатывает .Цитата:
Серый волк:
партии Яблоко.

Ну , а тут комментировать излишне - прожектёр "яблочник " , верно вечера на митинге был .

Директор Пляжа
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А мои - менее 2%.

Речь то не за тебя, однако.
Ты уже признавался, что тебе на других параллельно.
В Кустанае, прибавь ноль к % , для основного большинства населения.

Бывалый
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
В Кустанае, прибавь ноль к % , для основного большинства населения.

ну и прибавлю.
И что?
С чего ты решил что коммунальный рай на месяц должен быть, образно говоря, дешевле бутылки водки?
Коммунальный рай - это недешево.
Сам-то поди не за три копейки работаешь, а рубль минимум за свои труды норовишь взять...

Гость
Нет горячей воды




Отправлено: 29.01.18 - 12:51
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