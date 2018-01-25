Сайт общественного контроля ЖКХ

http://gkhkontrol.ru/



Ассоциация ЖКХ Контроль города Москвы

https://fond.mos.ru/presscenter/news/detail/2385349.html



Что дает общественный контроль в сфере ЖКХ



https://www.gkh.ru/article/102338-obshchestvennyy-kontrol-v-sfere-jkh



И раздел ЖКХ с сайта партии Яблоко. Где давно проводят обучение горожан правильно и эффективно контролировать эту сферу.

http://www.yabloko.ru/content/zhkkh



Привести подобные в сравнение конечно же невозможно.

Практически полный ноль.

Именно в этой разнице в работе и заключается ответ на вопрос почему у вас крайне низкокачественные услуги навязаны населению по цене услуг высокого качества в одном из самых больших и дорогих городов мира, где уровень жизни и уровень оплаты труда во много раз выше, как и намного выше, иногда в разы цена ресурсов.

Мои затраты на ЖКХ находятся где-то на чуть более 5% моего дохода. Иногда менее. У вас они могут составлять 20-30% чаще всего, если не брать чиновников толстосумов грызущих это самое ЖКХ или берущих откаты и взятки.





Цитата: сосулька:

и возможностях контроля ЖКХ и сравнении с "их" реалиями, тупо просто озвучивая.

Цитата: сосулька:

чтобы мы сравнивали, может, у нас вышестоящие органы опыт перенимут или задумаются об этом.

У вас с чиновниками разные цели. Их может интересовать опыт только как украсть больше и не попасться.

У них нет абсолютно никаких причин улучшать город или жизнь его жителей. Об этом говорит вся их фактическая деятельность в историческом и ежедневном аспекте. Все фальшивые словеса направлены только на пиление бюджета.



Без контроля за ними постоянного инструментального ничего не получится.

Но и это путь в тупик.

Можно контролировать чиновника пошагово каждое его действие. Но это не будет способствовать выработки им качественных решений. Только предотвратит открытое воровство. Хотя и это уже огромное измение.

Тот кто сможет инсталлировать в эту систему механизм способствующий выбору действительно самых эффективных решений и действительно работу на благо будет достоен памятника на главной площади!



[Исправлено: Серый волк, 29.01.2018 - 02:45]