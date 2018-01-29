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§ NG.kz
В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент аварии находились пассажиры
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ подтвердил предположения читателей "НГ" о том, что врезавшийся в ограждение 27 января автобус принадлежит этому предприятию. Водитель автобуса сейчас находится в городской больнице.
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Бывалый
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему у него люк открыт на крыше?
Им жарко?

АфроАмереканец
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А почему у него люк открыт на крыше? Им жарко?
а ты читал, ;-) чей автобус... :-P

§ Вася Картошкин
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 29.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего у автобуса рулевую тягу заклинило.Потому как выезжая с 15 магазина он под прямым углом и вьехал в ограждение.
Профайл

Бывалый
Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент...




Отправлено: 29.01.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вася Картошкин:
Скорей всего у автобуса рулевую тягу заклинило

И тормоза тоже заклинило, и педаль сцепления вместе с рычагом КПП, и педаль газа не отпускалась, и вообще там водила в ауте пребывал по ходу...
Короче апокалипсис и ничего невозможно было поделать...
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