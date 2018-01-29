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§ NG.kz
Электронные больничные будут выдавать казахстанцам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о внедрении безбумажного здравоохранения. В январе начато внедрение в трех регионах.
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Гость
Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со своей цифровизацией, как дурни со ступой. Уже вижу:
- А можно к терапевту на прием?
- Нельзя, не видите что ли, у нас компьютер завис!

Гость
Электронные больничные будут выдавать казахстанцам




Отправлено: 29.01.18 - 13:10
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