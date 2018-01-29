Гость Re: Электронные больничные будут выдавать казахстанцам #1







Отправлено: - 12:21 Со своей цифровизацией, как дурни со ступой. Уже вижу:

- А можно к терапевту на прием?

- Нельзя, не видите что ли, у нас компьютер завис!