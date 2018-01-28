Цитата: 707:

У нас чайки всегда мечутся, с востока на запад. Где печеньку больше и слаще предложат туда и летят. И заметьте, что на старой купюре чайки летают в пределах границ страны, а на новой покидают страну. Запад страны постоянно отделен от основной террит

почему у вас такая дрянная память? Рисунок на пятисотке сменен по судебному иску западного фотографа.