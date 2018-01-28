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§ NG.kz
Что происходит с чайками?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова о чайках, кто в курсе, почему чайки сменили курс? Сначала они летели направо, теперь налево. Чтото связано с курсом страны?
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Всем общий
Re: Что происходит с чайками?




Отправлено: 28.01.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты же падают вот и чайки в другую сторону летят.

707
Re: Что происходит с чайками?




Отправлено: 29.01.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас чайки всегда мечутся, с востока на запад. Где печеньку больше и слаще предложат туда и летят. И заметьте, что на старой купюре чайки летают в пределах границ страны, а на новой покидают страну. Запад страны постоянно отделен от основной территории и даже чайки у них свои с узором, но сейчас улетают вместе с другими.

1952/доктор СИЗО
Re: Что происходит с чайками?




Отправлено: 29.01.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
У нас чайки всегда мечутся, с востока на запад. Где печеньку больше и слаще предложат туда и летят. И заметьте, что на старой купюре чайки летают в пределах границ страны, а на новой покидают страну. Запад страны постоянно отделен от основной террит

почему у вас такая дрянная память? Рисунок на пятисотке сменен по судебному иску западного фотографа.
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