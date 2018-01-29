NG.kz Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:05 С понедельника, 29 января, автобус № 106 курсирует только по поселку Затобольск, не выезжая за его пределы. В Костанай из Затобольска идет только № 102, который также изменил свой маршрут.

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