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§ NG.kz
Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С понедельника, 29 января, автобус № 106 курсирует только по поселку Затобольск, не выезжая за его пределы. В Костанай из Затобольска идет только № 102, который также изменил свой маршрут.
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затоболец
Re: Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском




Отправлено: 29.01.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
маршрут бы желательно посмотреть.....

Городской небоскреб
Re: Автобус № 106 теперь не связывает Костанай с Затобольском




Отправлено: 29.01.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За удоства надо платить больше - жить в частном доме и работать в городе. Либо просто квартира и дешевле общественный транспорт
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