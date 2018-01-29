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Куратор темы: drakon
1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,мне кажется,что это вы - 3 в 1.
Три в одном... :lol:

не гостеприимно, хозяйн. Заступаешься за каких то уродов по жизни. Я дисбатчиков с 8 летним сроком заключения видел в ротах. Как тебя вижу. Придумал тоже. 2 года дисбата. За отказ выехать в Анголу?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,видел я дисбатчиков,срок до 2 лет
У нас на севере в г.Луга,был Дисциплинарный
Батальон. Ничем почти не отличается от
Регулярной Воинской Части. Но дисциплина
жёсткая,все передвижения для них -бегом.
И оружие конечно им не доверяли. И после
Дисбата,им приходилось - дослуживать,
Армейский срок - в своей родной
Воинской Части. И судимостью Дисбат-
не считался... 8-) :-o :-o
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