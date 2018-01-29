drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10307





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13181

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:17 Доктор,видел я дисбатчиков,срок до 2 лет

У нас на севере в г.Луга,был Дисциплинарный

Батальон. Ничем почти не отличается от

Регулярной Воинской Части. Но дисциплина

жёсткая,все передвижения для них -бегом.

И оружие конечно им не доверяли. И после

Дисбата,им приходилось - дослуживать,

Армейский срок - в своей родной

Воинской Части. И судимостью Дисбат-

не считался...