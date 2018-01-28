1952/доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10296







Отправлено: - 22:41 Не знаю что там стояло в этих талонах. Главное, что люди верили в нас. У них была надежда через нас выйти на свободу. Другие брали оттуда этих вероотступников. В ротах были бывшие гсвгэшники. Мой тесть, бывший западник с 25 летней отсидкой, говорил. Не марайся с этой мразью. Он был для меня идеалом во всем. Всю Корею прошел с первого и до последнего дня. И получил помилование по своему сроку. И мешок наград.