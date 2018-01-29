Бывалый Re: В автобусе КТЭК, который врезался в ограждение, на момент... #4







Отправлено: - 12:24 Цитата: Вася Картошкин:

Скорей всего у автобуса рулевую тягу заклинило

И тормоза тоже заклинило, и педаль сцепления вместе с рычагом КПП, и педаль газа не отпускалась, и вообще там водила в ауте пребывал по ходу...

Короче апокалипсис и ничего невозможно было поделать...