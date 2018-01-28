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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13179
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Вот и просились к нам на особые задания)))))

Да,конечно - лучше на вышке - стоять... :lol: :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13179
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,Третий раз в Январе,отключилась горячая

вода и отопление. Приехали на ночь глядя.
Но самое главное,что ещё - сегодня... 8-)

[Исправлено: drakon, 28.01.2018 - 21:07]
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.01.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего ты в жизни не видел. Кроме вышек. Можно было вообще убрать охрану. Куда и зачем пойдешь по жизни? Если душа не свободна? Талонами нашими бензин А-76 отпускали по всей Европе. Уважали значит. Как не будешь уважать если 20 тысяч танков стояли в 3 днях марша стояли под Берлином. Горбачев все просрал и предал.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13179
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Талонами нашими бензин А-76 отпускали по всей Европе

А печать,треугольная, с надписью - Для талонов ГСМ,
и номером воинской части,на обратной стороне-
тоже стояла?... :lol: :oops: :oops: :oops: :-x :-x :-x
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Рейтер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.01.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это аул Ордабай ( бывший КУстанай)и его окрестности- таково новое название рубрики????? :lol: :lol: :lol: :lol:

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю что там стояло в этих талонах. Главное, что люди верили в нас. У них была надежда через нас выйти на свободу. Другие брали оттуда этих вероотступников. В ротах были бывшие гсвгэшники. Мой тесть, бывший западник с 25 летней отсидкой, говорил. Не марайся с этой мразью. Он был для меня идеалом во всем. Всю Корею прошел с первого и до последнего дня. И получил помилование по своему сроку. И мешок наград.

ДПНК
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.01.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Письма приходили с дисбата. Кому хочется сидеть десяточку?
Человек , не знает о чём пишет. Каким боком ИТУ МВД СССР , к дисциплинарным МО СССР относилось ? Максимальный срок на дизеле - 2 года . Кроет человека не по детски , пультом видимо глюкануло .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13179
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рейтер:
это аул Ордабай ( бывший КУстанай)и его окрестности-

А как хочешь - называй,но на твой Аул - непохожа... :lol: :lol:
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 00:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 29.01.18 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
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Страница 687 из 687«1...685686687
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