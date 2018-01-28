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§ NG.kz
Что сегодня газовики служба 104 летала по району КСК и переваловки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с утра по району КСК а также у нас на переваловки по улице Кобланды ездили газовики с мигалками.А в доме 30 по улице Дружбы и вовсе газ отключили как будто что-то искали в трубе.
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Народный контроль
Re: Что сегодня газовики служба 104 летала по району КСК и...




Отправлено: 28.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И правильно делали! В систему подачи природного газа добавили одорант для выявления утечек газа. В сильные морозы усиливается утечка, в природный газ начали добавлять одоранты, что бы его можно было ощутить по запаху, так как сам газ не имеет запаха. В частности, в качестве одоранта выступает этантиол, который в 2008 году вошел в книгу рекордов Гинесса, как вещество обладающее самым сильным запахом.При значительной утечке, аварийные службы горгаза отключают потребителя, в целях безопасности граждан Казахстана.

Василий Евсеевич.
Re: Что сегодня газовики служба 104 летала по району КСК и...




Отправлено: 28.01.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня приходили газовики, проверили краны на утечку, газплиту разобрали смазали, собрали, проверили оплатил 1000 теньге - не жалко!

§ Volonter
Re: Что сегодня газовики служба 104 летала по району КСК и...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1354
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 28.01.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
в природный газ начали добавлять одоранты

Повеселила вчкушка))) Вообще-то одорант добавляли всегда, а не только сейчас в морозы - эт правило у нас газовиков такое есть))) Про какой этантиол ты говоришь - понятия не имею, т.к. в ёмкости одоранта (на ГРС) закачивают этилмеркаптан в строгой и постоянной пропорции независимо от мороза/жары и т.д. )) Ну попыталась ты знаниями блеснуть - умница!))
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Народный контроль
Re: Что сегодня газовики служба 104 летала по району КСК и...




Отправлено: 28.01.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Ну попыталась ты знаниями блеснуть - умница!

"Дуракам закон не писан, Если писан, то не читан, Если читан, то не понят, Если понят, то не так Потому он и дурак!" Получи консультацию в Костанайском цеху газоснабжения г. Костанай, ул. Карбышева, 10,
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