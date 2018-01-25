Цитата: Хохол:

но раньше водительское удостоверение ИЗЫМАЛОСЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА , и выдавалось временное , что б водитель только оплатив штраф мог получить свои права назад . Нестыковочка в вашей сказочке , давайте другую версию

никакой не стыковочки не вижу. А вижу продолжение вашей брехни. Зачем инспектор будет подставлять себя, лишая вас водительских прав? Вы же с ним теперь побратимы!!! Статья УК тюремная у вас одна на двоих от 7 до 10 лет строгого режима. А вы и не знали? А если серьезно, то мы с дочерью были в этом году наказаны штрафами. Никто ничего не отнимал и временных удостоверений не выписывал. Перевели штрафы через Каспий кошелек. Проследили, что бы ГАИ закрыли дела. И через Каспий банк проверили свою задолженность. Она исчезла.