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§ NG.kz
Где-то стало дешево, а где-то сердито
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Обновленный КоАП с его штрафными послаблениями выглядит весьма неожиданно в череде повсеместного законодательного закручивания гаек. Особенно гуманен он оказался к автолюбителям, низведя непомерные штрафы за нарушения ПДД в ранг просто высоких. В чем подвох?
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недоумение
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
удостоверение ИЗЫМАЛОСЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА

7 лет с времянкой ездил?

1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
но раньше водительское удостоверение ИЗЫМАЛОСЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА , и выдавалось временное , что б водитель только оплатив штраф мог получить свои права назад . Нестыковочка в вашей сказочке , давайте другую версию

никакой не стыковочки не вижу. А вижу продолжение вашей брехни. Зачем инспектор будет подставлять себя, лишая вас водительских прав? Вы же с ним теперь побратимы!!! Статья УК тюремная у вас одна на двоих от 7 до 10 лет строгого режима. А вы и не знали? А если серьезно, то мы с дочерью были в этом году наказаны штрафами. Никто ничего не отнимал и временных удостоверений не выписывал. Перевели штрафы через Каспий кошелек. Проследили, что бы ГАИ закрыли дела. И через Каспий банк проверили свою задолженность. Она исчезла.

1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бред , написанный мной не читать , всерьез не воспринимать, я нигде не был, и вообще ХОХОЛ прав.

неравнодушная
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 15:54
Комментарий удален модератором.

1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохол решил воспользоваться моим ником. 3 перевоплощение за один день. Просто сознайтесь, что вам стало обидно. Что форумчане плюют на ваше приспособленчество по жизни. Какой же вы отец и какой муж после этого? :-o

Хохол
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 16:55
Комментарий удален модератором.

хохол
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 16:56
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13179
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
я нигде не был, и вообще ХОХОЛ прав.


Да,хохол прав. Раньше выдавалт временное
удостоверение при грубом нарушении на срок-
до следующего заседания комиссии в ГАИ.
О дате заседания предупреждал Инспектор.
На комиссии - объявляли результат. Кому штраф,
кому - лишение Удостоверения,кому - Продупреждение... :lol:
Профайл

водила
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
. Раньше выдавалт временное
удостоверение при грубом нарушении на срок-
до следующего заседания комиссии в ГАИ.


когда раньше? речь идет 2010 годе.
тогда уже никакого гаи не было. а было маи.

Директор Пляжа
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты бы еще времена дыроколов вспомнил)

§ drakon
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13179
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты бы еще времена дыроколов вспомнил)

Да,было такое... :lol:
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не видно сегодня Марика? Ох и времена пошли! Не зря в старину говорили деды. Язык мой - враг мой. :-(

гость
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 23:14
Комментарий удален модератором.

Бригада Дирливангера .
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 23:16
Комментарий удален модератором.

112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Что то не видно сегодня Марика?

че так волнуешься? не родственник ты мне. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Страница 8 из 9«1...6789»
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