Народный контроль Re: Что сегодня газовики служба 104 летала по району КСК и... #1







Отправлено: - 13:41 И правильно делали! В систему подачи природного газа добавили одорант для выявления утечек газа. В сильные морозы усиливается утечка, в природный газ начали добавлять одоранты, что бы его можно было ощутить по запаху, так как сам газ не имеет запаха. В частности, в качестве одоранта выступает этантиол, который в 2008 году вошел в книгу рекордов Гинесса, как вещество обладающее самым сильным запахом.При значительной утечке, аварийные службы горгаза отключают потребителя, в целях безопасности граждан Казахстана.