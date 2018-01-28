Цитата: Карамерген:

Упал уровень не только проектировщиков. Но и врачей, преподавателей (оставшихся здесь), агрономов, ветеринаров и пр. Отлично развивается только воровство бюджета, взяточничество и, простигосподи, onomastika))). Что будет еще лет через десять, страшно себе представить.

Вы посмотрите как упал они столько напроетировали и построили, не сравнить с теми пятиэтажками. Но и врачей, преподавателей (оставшихся здесь), агрономов, ветеринаров без конца истязают всякими обучениями за рубежом, всякими тестированиями, категориями, английским языком. Что будет еще лет через десять, страшно себе представить.