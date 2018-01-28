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§ NG.kz
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал, заявил заслуженный архитектор РК, председатель правления Союза архитекторов Астаны, президент Международной ассоциации союзов архитекторов СНГ и вице-президент Национальной ассоциации проектировщиков Казахстана Серик Рустамбеков.
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Назар
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Похоже, что государство всё больше показывает свою несостоятельность как "независимое" образование(. За 25 лет Цитата:

Вы уже 25 лет все о том же, а оно все крепче и крепче, когда же мы развалимся?

1952/доктор СИЗО
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ карамергену. По твоим высказываниям сынок больше подходит ник. Кара тасак. Дарю бесплатно.

Назар
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Упал уровень не только проектировщиков. Но и врачей, преподавателей (оставшихся здесь), агрономов, ветеринаров и пр. Отлично развивается только воровство бюджета, взяточничество и, простигосподи, onomastika))). Что будет еще лет через десять, страшно себе представить.

Вы посмотрите как упал они столько напроетировали и построили, не сравнить с теми пятиэтажками. Но и врачей, преподавателей (оставшихся здесь), агрономов, ветеринаров без конца истязают всякими обучениями за рубежом, всякими тестированиями, категориями, английским языком. Что будет еще лет через десять, страшно себе представить.
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