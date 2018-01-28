гость Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по... #1







Отправлено: - 12:39 Самое смешное- в Норвегии сейчас всерьёз решают, куда девать нефтяные деньги, их там накопилось очень много, потому что их никто не ворует. У норвежцев и так высокий уровень жизни, в стране есть всё, и они не знают, куда тратить нефтяной фонд. Вот такие у них проблемы...