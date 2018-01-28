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§ NG.kz
Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по республике
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты компании сравнили численность работников с размером их заработной платы. Они выяснили, что почти три четверти занятых казахстанцев получали в 2017 году зарплату ниже среднереспубликанской – 144 тысячи тенге.
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гость
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное- в Норвегии сейчас всерьёз решают, куда девать нефтяные деньги, их там накопилось очень много, потому что их никто не ворует. У норвежцев и так высокий уровень жизни, в стране есть всё, и они не знают, куда тратить нефтяной фонд. Вот такие у них проблемы...

Директор Пляжа
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не может быть. Ведь нам со всех утюгов обратное вешали.

Читатель 1
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть что-то начали (слегка) признавать.)))

кустанаец 1
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В действительности такие зарплаты в 144 т тенге ?

§ Vital
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5360
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вернуть всех наших гастербайтеров с рф( так ненавистной нашей народной контрольки)около 600 000 человек. То статистика совсем плохая станет. Безработица увеличится, а средняя совсем до мизира упадет. Вот такие мы процветающие.
Профайл

КсК
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплата в городе 40-50 тыс для начинающих. Остальные 60-70 тыс получают

Гость
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказала бы незабвенная нар.контролевка, это всё злые происки врагов, вражеская пропаганда.

§ drakon
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13179
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
. Они выяснили, что почти три четверти занятых казахстанцев получали в 2017 году зарплату ниже среднереспубликанской – 144 тысячи тенге.

Наверное 143 тысячи получали - эти 75%?... :lol:
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное 143 тысячи получали - эти 75%?... :lol:

У нас в Щербакове парторг любил вспоминать на уборке, что 30 процентов комбайнеров убирают 70 процентов хлеба. А остальные 70 процентов комбайнеров пыхтят, пытаясь убрать 30 процентов , оставшегося после передовиков, хлеба. Вот разгадка вашего вопроса. Кто больше работает, тот и больше получает.

1952/доктор СИЗО
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 16:39
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 16:42
Комментарий удален модератором.

Алексей
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не считают медианную среднюю у нас? Только она и покажет реальную картину, у нас она будет не более 90 тысяч.

yan
Re: Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по...




Отправлено: 28.01.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель колхоза есть мясо, рабочие капусту. В среднем - голубцы.

Гость
Реальная зарплата 75% казахстанцев не дотянула до средней по республике




Отправлено: 29.01.18 - 00:39
Комментарий проходит проверку.
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